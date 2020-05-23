В Киеве с 23 мая ослабили карантин: когда запустят транспорт и откроют садики

К открытию готовятся магазины, рынки и детские садики

С сегодняшнего дня заработает наземный общественный транспорт, а вскоре – метро

В Киеве разрешили возобновить работу метро, наземного общественного транспорта и магазинов. Также к открытию готовятся детские садики, гостиницы и рынки.

Об этом OBOZREVATEL стало известно по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям КГГА. Решение приняли исходя из недельной динамики заболеваемости в столице (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Карантин в Киеве ослабили с 23 мая

Так, с 23 мая в Киеве разрешили:

Работу всего наземного общественного транспорта с 12:00 при условии перевозки пассажиров в пределах количества мест для сидения.

Работу магазинов до 1000 кв. метров

С 25 мая в столице заработает:

Метро в обычном режиме

Все рынки, сельскохозяйственные ярмарки

Спортивные и детские площадки в парках, скверах

Детские садики и гостиницы в Киеве готовятся к открытию с 1 июня.

По заключению комиссии ТЭБ и ЧС, эпидемиологическая ситуация в Киеве соответствует нормам, установленным Министерством здравоохранения, и позволяет перейти ко второму этапу ослабления ограничений.

Напомним, что с 23 мая в Киеве планировалось начать следующий этап ослабления карантинных ограничений. Однако в Министерстве здравоохранения 22 мая заявили, что столица и еще 11 регионов Украины не соответствуют критериям ослаблений второго этапа ограничений.

Из трех критериев Киев не соответствуют только одному – количеству больных на 100 тысяч жителей города. Как рассказал мэр столицы Виталий Кличко, это обусловлено вспышкой неделю назад в Дарницком детском интернате для девочек. Однако за последние 6 дней заболеваемость была в пределах определенной правительством нормы.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Киеве за минувшие сутки коронавирусом (COVID-19) заразились 47 человек, среди них – 14 медиков. Больше всего случаев за минувшие сутки обнаружили снова в Дарницком районе – 10 больных.

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