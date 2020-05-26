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26 мая • обновлено в 12:46
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В Киеве посреди улицы образовался "фонтан": все затянуло паром. Видео

2.2т
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В Киеве во вторник, 26 мая, произошел очередной прорыв трубы с водой, в результате чего посреди улицы образовался "фонтан", все вокруг затянуло паром.

Инцидент случился недалеко от станции метро "Демеевская" в Голосеевском районе столицы. Об этом сообщили на странице "Киев оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Очередной фонтан из трубы устроили на "радость" киевлянам", – говорится в посте.

В Киеве посреди улицы образовался "фонтан"

В Киеве посреди улицы образовался "фонтан"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Соломенском районе Киеве 20 мая прорвало трубу с водой, в результате чего образовался настоящий большой "гейзер". Инцидент произошел на улице Леваневского.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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