В Киеве показали первый тоннель к новым станциям метро: впечатляющие фото

В сети появились фото первого тоннеля метро на Виноградарь в Киеве.

На снимках изображен вентиляционный ходок между станциями "Мостицкая" и "Проспект Правды", написала пресс-служба КП "Киевский метрополитен" (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Также на фото видно, как рядом начали готовить котлован для монтажно-щитовой камеры, с которой тоннелепроходной щит будет двигаться от "Мостицкой" до "Сырца". Работы по строительству по состоянию на середину ноября продолжались параллельно на нескольких строительных площадках.

В Киеве показали первый тоннель к новым станциям метро Facebook Сергея Гринкевича

Вентиляционный ходок между станциями Мостицкая и Проспект Правды в Киеве Facebook Сергея Гринкевича

Вентиляционный ходок между станциями Мостицкая и Проспект Правды в Киеве Facebook Сергея Гринкевича

Вентиляционный ходок между станциями Мостицкая и Проспект Правды в Киеве Facebook Сергея Гринкевича

Вентиляционный ходок между станциями Мостицкая и Проспект Правды в Киеве Facebook Сергея Гринкевича

Вентиляционный ходок между станциями Мостицкая и Проспект Правды в Киеве Facebook Сергея Гринкевича

Вентиляционный ходок между станциями Мостицкая и Проспект Правды в Киеве Facebook Сергея Гринкевича

Вентиляционный ходок между станциями Мостицкая и Проспект Правды в Киеве Facebook Сергея Гринкевича

Вентиляционный ходок между станциями Мостицкая и Проспект Правды в Киеве Facebook Сергея Гринкевича

Вентиляционный ходок между станциями Мостицкая и Проспект Правды в Киеве Facebook Сергея Гринкевича

Котлован для монтажно-щитовой камеры в метро Киева Facebook Олега Тоцкого

Как сообщал OBOZREVATEL:

Еще в 2018 году Киевсовет утвердил проект построения линии метрополитена до жилого массива Виноградарь. Речь идет о первой очереди строительства, которая предусматривает две новые станции – "Мостицкая" и "Проспект Правды".

Предприятие "Киевский метрополитен" приостановило тендер на строительство метро на Виноградарь. Торги, объявленные в системе ProZorro, пришлось "заморозить" из-за жалобы в Антимонопольный комитет.

Уже в июне 2019 были опубликованы снимки, на которых было видно, что строительство "зеленой", Сырецко-Печерской линии метрополитена продолжалось.

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