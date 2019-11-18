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18 ноября • обновлено в 17:13
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/ Жизнь столицы

В Киеве показали первый тоннель к новым станциям метро: впечатляющие фото

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В сети появились фото первого тоннеля метро на Виноградарь в Киеве.

На снимках изображен вентиляционный ходок между станциями "Мостицкая" и "Проспект Правды", написала пресс-служба КП "Киевский метрополитен" (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Также на фото видно, как рядом начали готовить котлован для монтажно-щитовой камеры, с которой тоннелепроходной щит будет двигаться от "Мостицкой" до "Сырца". Работы по строительству по состоянию на середину ноября продолжались параллельно на нескольких строительных площадках.

В Киеве показали первый тоннель к новым станциям метро

В Киеве показали первый тоннель к новым станциям метро

Facebook Сергея Гринкевича

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Вентиляционный ходок между станциями Мостицкая и Проспект Правды в Киеве

Вентиляционный ходок между станциями Мостицкая и Проспект Правды в Киеве

Facebook Сергея Гринкевича

Вентиляционный ходок между станциями Мостицкая и Проспект Правды в Киеве

Вентиляционный ходок между станциями Мостицкая и Проспект Правды в Киеве

Facebook Сергея Гринкевича

Вентиляционный ходок между станциями Мостицкая и Проспект Правды в Киеве

Вентиляционный ходок между станциями Мостицкая и Проспект Правды в Киеве

Facebook Сергея Гринкевича

Вентиляционный ходок между станциями Мостицкая и Проспект Правды в Киеве

Вентиляционный ходок между станциями Мостицкая и Проспект Правды в Киеве

Facebook Сергея Гринкевича

Вентиляционный ходок между станциями Мостицкая и Проспект Правды в Киеве

Вентиляционный ходок между станциями Мостицкая и Проспект Правды в Киеве

Facebook Сергея Гринкевича

Вентиляционный ходок между станциями Мостицкая и Проспект Правды в Киеве

Вентиляционный ходок между станциями Мостицкая и Проспект Правды в Киеве

Facebook Сергея Гринкевича

Вентиляционный ходок между станциями Мостицкая и Проспект Правды в Киеве

Вентиляционный ходок между станциями Мостицкая и Проспект Правды в Киеве

Facebook Сергея Гринкевича

Вентиляционный ходок между станциями Мостицкая и Проспект Правды в Киеве

Вентиляционный ходок между станциями Мостицкая и Проспект Правды в Киеве

Facebook Сергея Гринкевича

Вентиляционный ходок между станциями Мостицкая и Проспект Правды в Киеве

Вентиляционный ходок между станциями Мостицкая и Проспект Правды в Киеве

Facebook Сергея Гринкевича

Котлован для монтажно-щитовой камеры в метро Киева

Котлован для монтажно-щитовой камеры в метро Киева

Facebook Олега Тоцкого

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Автор
Вероніка Ковбасюк Вероніка Ковбасюк
Темы
Новости Киева Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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