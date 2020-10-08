В Киеве показали очередь скорых под "коронавирусной" больницей: в сети начались споры

В сети вспыхнула дискуссия из-за видео очереди из карет скорой помощи возле Киевской городской клинической больницы №9, которые якобы привезли больных COVID-19.

В частности, на кадрах видно полтора десятка припаркованных у медучреждения скорых. Ролик появился на странице Муниципальной стражи Киева в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Коронавируса нету!" – говорили они. Киевская клиническая больница номер 9. Очередь карет скорой помощи к инфекционному отделению. В каждом из автомобилей – инфицированный COVID-19. Любите маму и Украину. Мойте руки мылом", – говорится в подписи к ролику.

Он собрал несколько сотен удивленных лайков, более 150 репостов и десятки комментариев. В них одни пользователи сети выразили ужас от увиденного и отметили, что это показывает приближение Киева к коллапсу в медицинской системе.

Другие подписчики продолжили говорить, что это не правда, ведь "вируса нет". А еще некоторые подчеркнули, мол, не факт, что показанные на видео скорые привезли именно инфицированных COVID-19, а не других больных.

"Ужас", "Зато свадьбы продолжают гулять, и маски носить на подбородке", "Носите медицинские маски правильно! В Италии штраф 1000 евро уже, за неношение масок", "Вы уверены, что все эти скорые привезли людей заболевших именно COVID-19? Вы в каждую машину залезли и уточнили информацию?", "Главный врач этого заведения сказал, что это не из ковид", "Это там те, кто в него не верит", – делились мнениями пользователи.

Отметим, что в Украине наплыв новых пациентов настолько стремительный и большой, что врачи действительно не в состоянии оперативно принимать новых больных COVID-19. OBOZREVATEL подготовил показательный обзор тех областей, где скорость распространения болезни начинает превышать возможности медицинской системы.

Как сообщал OBOZREVATEL, за прошедшие сутки, 7 октября, коронавирусом в Киеве заразились 422 человека, в Киевской области зафиксировали 199 новых больных. Всего в столице инфицированы уже 25 896 человек, в области – 10 490.