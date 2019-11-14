В Киеве переименовали еще две улицы: озвучены новые названия

В Киеве улицы назвали в честь религиозного деятеля, патриарха-предстоятеля Украинской греко-католической церкви Любомира Гузара и диссидента, языковеда, члена-основателя Украинской Хельсинской группы Олексы Тихого.

Дело в том, что Киевский городской совет переименовал проспект Космонавта Комарова и улицу Выборгскую (Соломенский район). Решение поддержали соответственно 74 и 75 депутатов Киевсовета на пленарном заседании 14 ноября.

Любомир Гузар и Олекса Тихий

Идею с переименованием активно поддержали киевляне. Духовенство УГКЦ и руководство греко-католической церкви также оценило новое название проспекта Космонавта Комарова.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киевский городской совет дал названия нескольким новым улицам столицы Украины, а также утвердила переименование. Например, улицу Проектную в Шевченковском районе переименовали в честь погибшей участницы АТО Амины Окуевой.

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