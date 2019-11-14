Главная Новости
14 ноября • обновлено в 17:16
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Жизнь столицы

В Киеве переименовали еще две улицы: озвучены новые названия

1.8т
Читать материал на украинском

В Киеве улицы назвали в честь религиозного деятеля, патриарха-предстоятеля Украинской греко-католической церкви Любомира Гузара и диссидента, языковеда, члена-основателя Украинской Хельсинской группы Олексы Тихого.

Дело в том, что Киевский городской совет переименовал проспект Космонавта Комарова и улицу Выборгскую (Соломенский район). Решение поддержали соответственно 74 и 75 депутатов Киевсовета на пленарном заседании 14 ноября.

Любомир Гузар и Олекса Тихий

Любомир Гузар и Олекса Тихий

Новости
Рада переименовала Переяслав-Хмельницкий

Идею с переименованием активно поддержали киевляне. Духовенство УГКЦ и руководство греко-католической церкви также оценило новое название проспекта Космонавта Комарова.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киевский городской совет дал названия нескольким новым улицам столицы Украины, а также утвердила переименование. Например, улицу Проектную в Шевченковском районе переименовали в честь погибшей участницы АТО Амины Окуевой.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Новости Киева" на OBOZREVATEL.

Автор
Вероніка Ковбасюк Вероніка Ковбасюк
Темы
Новости Киева Новости Киева и Киевской области
Персона
Любомир Гузар
Место
Украина Киев
Тег
УГКЦ
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
4
2
Смешно
10
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ш. Олег
Ш. Олег
Сколько в Киеве греко-католиков? Я даже по-другому сформулирую вопрос: сколько греко-католиков проживает в Украине за пределами 4 западных областей (Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Волынской)? Я ничего не имею против УГКЦ и Гузара лично, но… неужели непременно нужно было для переименования выбирать улицу, названную в честь космонавта Комарова, который является гордостью всего человечества? Ведь в Киеве есть десятки улиц, чьи названия не несут вообще никакой смысловой нагрузки, зачем нужно было трогать именно эту? Галичина рулит, я понимаю, но ведь должно быть достоинство и у остальной части украинцев?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Перов Василий
Перов Василий
Правильно... Была космическая держава - теперь стала церковнаяя))) Епнутые рогули))) Имя космонавта переименовать в попа))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
hunt andres
hunt andres
Крещатик переименуйте в честь кошкодава и будет вам счастье.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги