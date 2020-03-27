В Киеве пенсионера без маски вытолкали из троллейбуса. Видео

В Киеве пенсионера не пустили в общественный транспорт без защитной маски и без специального пропуска, как это предусмотрено правилами карантина из-за коронавируса.

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Младший мужчина, на котором тоже не было ни одного средства защиты, просто вытолкал старика из салона троллейбуса. Видео опубликовал "Киев оперативный" в Twitter (чтобы посмотреть, доскродльте новость до конца).

"Без маски и без специального пропуска... Как вам?" – подписали ролик авторы поста.

В Киеве дедушки вытолкали из троллейбуса twitter.com/KyivOperativ

Как видно из обнародованных кадров, летнего мужчину не впустил в салон водитель транспортного средства. Дедушка возмущался и сопротивлялся, однако силы были неравными. В результате водитель закрыл перед ним двери, а тот только и смог, что несколько раз ударить по ним кулаком.

В Киеве дедушку вытолкали из троллейбуса twitter.com/KyivOperativ

Отметим, что некоторые пользователи соцсети возмутились таким поступком по отношению к пенсионеру. А другие, наоборот, отметили, что в такой ситуации пожилым людям полезнее ходить пешком.

В Киеве дедушку вытолкали из троллейбуса twitter.com/KyivOperativ

"Интересно, что такая сердобольная женщина скажет, когда окажется, что этот "бедный мужчина" заразил ее болезнью, ибо был без маски? И почему пожилые люди считают, что правилам должны подчиняться кто угодно, только не они?", "Да он там же может и подхватить заразу. По сути для его же блага. Проблема в том, почему у него нет маски, а не что его в автобус не пускают", "Пенсионерам полезно гулять пешком", "Маску в таких случаях должны выдавать на входе" , "Правильно делают! Дурак подвергает смертельной опасности и себя, и окружающих! Это же Киев, здесь полно аптек и магазинов на каждом шагу! Какого черта он лезет куда-то ехать!?", "Ну, на самом деле никто не знает, куда он так рвется. Мне его жалко. Ему некуда обратиться, наши социальные службы давно не работают... Деда можно выпихнуть, и надо, а предоставить деду помощь – никак", "Пустите для стариков муниципальный автобус или троллейбус, а лучше и то, и другое! Еще недели три – и мы станем рвать зубами друг другу как животные! Как же все это гадко выглядит", – комментируют подписчики.

Комментарии пользователей twitter.com/KyivOperativ

Комментарии пользователей twitter.com/KyivOperativ

Комментарии пользователей twitter.com/KyivOperativ

Комментарии пользователей twitter.com/KyivOperativ

Без маски и без специального пропуска ... Как вам? pic.twitter.com/QYQX2JY3hw - Киев Оперативный (@KyivOperativ) March 27, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились фото и видео из Киева, на которых видно, что далеко не все люди придерживаются карантина из-за распространения коронавируса COVID-19. В частности, у входа в супермаркет на Харьковском шоссе они скопились и проигнорировали требование дистанции.

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