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/Жизнь столицы

Шквальный ветер и сугробы до 18 сантиметров: в Киев придет ураган

1.8тЧитать материал на украинском

В Киеве со среды, 12 декабря, ожидается резкое ухудшение погодных условий и настоящая метель. Скорость ветра будет достигать почти 20 метров в секунду.

Как сообщили на странице Киевской городской государственной администрации, ураган будет бушевать на протяжении двух суток. Так, 12 декабря ожидается сильный снег, гололед на дорогах, метель и ветер 15-18 метров в секунду.

"13 декабря ночью умеренный, днем ‒ небольшой снег. Прирост снега будет от 13 до 18 см. Синоптики предупредили, что такие погодные условия могут создать частичное нарушение в движении транспорта", — предупредили в КГГА.

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Шквальный ветер и сугробы до 18 сантиметров: в Киев придет ураган

Facebook КГГА

На время ухудшения погодных условий водителей попросили отказаться от поездок на своих авто и пересесть на общественный транспорт. Пешеходам напомнили, что во время гололеда нужно ходить с особой осторожностью и пересекать проезжую часть только в установленных законом местах.

Иллюстрация

Иллюстрация

NewsOne

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве в понедельник, 10 декабря, до конца суток будет наблюдаться высокая влажность и сильный туман. Местами видимость составит всего 200 метров. Со вторника начнутся затяжные осадки, которые принесет циклон.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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