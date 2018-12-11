Сугробы в 20 см и ураганный ветер: в Киеве резко ухудшится погода

В Киеве 12-13 декабря прогнозируется резкое ухудшение погодных условий. По прогнозам синоптиков, в среду столицу засыплет снегом, а ветер будет дуть со скоростью 18 метров в секунду.

Как сообщили на странице "Киевской службы спасения" в Facebook, 12 и 13 декабря ожидается образование сугробов около 20 сантиметров. Водителей попросили отказаться от поездок на личном транспорте во время метели и гололеда.

"Столичные власти обращаются к водителям с просьбой не парковать авто на обочинах и в запрещенных для этого местах. Машины, которые будут мешать расчистке дороги от снега, эвакуируют", — предупредили спасатели.

Погода 12 декабря Укргидрометцентр

Согласно с прогнозом Укргидрометцентра, обильные осадки в столице будут наблюдаться до конца четверга. В пятницу возможен небольшой снег. Температура воздуха будет колебаться от -3 до -1 ночью и от -1 до +1 — днем.

Как писал OBOZREVATEL, ухудшение погоды ожидается и в остальных городах Украины. Портиться она начнет еще 11 декабря. В этот день в северных и центральных областях будет туман, а видимость составит всего 200-500 м.