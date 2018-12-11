МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
LadyCity

/Жизнь столицы

Сугробы в 20 см и ураганный ветер: в Киеве резко ухудшится погода

2.2тЧитать материал на украинском

В Киеве 12-13 декабря прогнозируется резкое ухудшение погодных условий. По прогнозам синоптиков, в среду столицу засыплет снегом, а ветер будет дуть со скоростью 18 метров в секунду.

Как сообщили на странице "Киевской службы спасения" в Facebook, 12 и 13 декабря ожидается образование сугробов около 20 сантиметров. Водителей попросили отказаться от поездок на личном транспорте во время метели и гололеда.

"Столичные власти обращаются к водителям с просьбой не парковать авто на обочинах и в запрещенных для этого местах. Машины, которые будут мешать расчистке дороги от снега, эвакуируют", — предупредили спасатели.

Погода 12 декабря

Погода 12 декабря

Укргидрометцентр

Новости
Украину завалит снегом: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды

Согласно с прогнозом Укргидрометцентра, обильные осадки в столице будут наблюдаться до конца четверга. В пятницу возможен небольшой снег. Температура воздуха будет колебаться от -3 до -1 ночью и от -1 до +1 — днем.

Как писал OBOZREVATEL, ухудшение погоды ожидается и в остальных городах Украины. Портиться она начнет еще 11 декабря. В этот день в северных и центральных областях будет туман, а видимость составит всего 200-500 м.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Хoзяин Хoхлов
Хoзяин Хoхлов
СУГРОБЫ 20см))) -Камчатка уже больше не может смеяться над кастрюлеголовыми дебилами.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги