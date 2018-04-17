В Киеве объявили охоту на рыбаков: карта безопасных мест

В Киеве водная полиция объявила рейд на рыбаков-браконьеров.

В апреле началась оперативно-профилактическая операция "Нерест", которая запрещает ловлю рыбы почти во всех водных объектах Киева. В полиции заявили, что уже поймали первых нарушителей.

"Во время патрулирования реки Днепр в речном порту "Киев" сотрудники отдела полиции заметили человека, который сетями ловил рыбу. Правоохранители узнали, что 39-летний местный житель во время вылова использовал шесть сеток кустарного производства. Также сотрудники полиции обнаружили у него 66 разных пород рыб на общую суму более 5000 гривен", ― рассказали подробности в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Національна поліція

Національна поліція

Національна поліція

За такое правонарушение браконьеру грозит штраф от 1700 до 3400 гривен или до трех лет лишения свободы.

Отметим, что ловить рыбу в период нереста с 1 апреля по 9 июня можно только в указанных на карте местах:

Как писал "Обозреватель", в Украине задержали российское рыболовецкое судно "Норд".