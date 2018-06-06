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В Киеве объявили массовую борьбу с нарушителями ПДД: опубликовано видео

1.4тЧитать новость на украинском

В Киеве полиция начала масштабную борьбу с нарушителями правил парковки.

Так, 5 июня в группе "Киев Оперативный" в Facebook предупредили о эвакуации автомобилей из неположенных мест.

"Проходит эвакуация транспортных средств, которые мешают движению или стоят на местах для людей с ограниченными возможностями. Если вы не хотите, чтоб ваше авто уехало без вас, то уважайте друг друга и не нарушайте правила стоянки или остановки", ― сообщили в группе.

Отметим, что в Украине планируют ввести новые правила парковки. OBOZREVATEL писал о том, что изменится для автомобилистов страны.

Место
УкраинаКиев
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