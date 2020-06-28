В Киеве начался пожар рядом с домом, где был взрыв газа
Пожар в доме на Крушельницкой. Фото Тамары Кудрявченко; УП
В Киеве в воскресенье, 28 июня, произошел пожар в многоэтажке рядом с домом на Позняках, где взорвался газ.
Об этом сообщил Telegram-канал "Политика Страны". "Киев оперативный" в Facebook уточнил, что ЧП случилось по ул. Соломии Крушельницкой, 3А.
Предварительно, возгорание началось с балкона, пламя перебросились на этаж выше.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Дарницком районе Киева примерно в 10:00 21 июня произошел взрыв в жилом доме. В результате были повреждены несколько этажей.
25 июня Зеленский передал ключи от 12 квартир пострадавшим. Всего в течение месяца передадут 40 квартир для жильцов поврежденного дома.
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