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В Киеве начался пожар рядом с домом, где был взрыв газа

Дарья Дурова
Жизнь столицы
1,9 т.
Пожар в доме на Крушельницкой

Пожар в доме на Крушельницкой. Фото Тамары Кудрявченко; УП

В Киеве в воскресенье, 28 июня, произошел пожар в многоэтажке рядом с домом на Позняках, где взорвался газ.

Об этом сообщил Telegram-канал "Политика Страны". "Киев оперативный" в Facebook уточнил, что ЧП случилось по ул. Соломии Крушельницкой, 3А.

Предварительно, возгорание началось с балкона, пламя перебросились на этаж выше.

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