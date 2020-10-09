Кличко начал строительство еще одного грандиозного пешеходного моста в Киеве. Фото проекта

В Киеве 9 октября начали строительство нового пешеходного моста с Оболонской набережной на остров "Оболонский".

Начало работ проверил Виталий Кличко, сообщили на сайте мэра столицы.

"Планируем реализовать этот важный для оболонцев, киевлян и гостей столицы проект уже в середине следующего года. Мост соединит Оболонскую набережную (в районе гольф-центра) с островом" Оболонский", – сказал он.

По словам Кличко, мост будет иметь интересный архитектурный облик, подсвечиваться в вечернее и ночное время. Его сделают комфортным для передвижения маломобильных групп населения.

На мосту и прилегающей территории будет обустроен видеонаблюдения, совершенный также благоустройство на острове с минимальным вмешательством в естественный ландшафт, уточнил мэр.

"Обустроим там зону для купания, чтобы у киевлян было больше замечательных мест для отдыха. Важно, что пешеходный мост мешать проходу маломерных судов в залив" Оболонь", – сказал Кличко.

Строительство будет осуществляться за счет меценатов.

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