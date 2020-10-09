Кличко начал строительство еще одного грандиозного пешеходного моста в Киеве. Фото проекта
Мост на Оболонской набережной будет иметь три пролета
Его ширина составит 4 метра, а длина – 164
Опираться конструкция будет на 4 опоры, две из которых будут расположены в проливе
В Киеве 9 октября начали строительство нового пешеходного моста с Оболонской набережной на остров "Оболонский".
Начало работ проверил Виталий Кличко, сообщили на сайте мэра столицы.
"Планируем реализовать этот важный для оболонцев, киевлян и гостей столицы проект уже в середине следующего года. Мост соединит Оболонскую набережную (в районе гольф-центра) с островом" Оболонский", – сказал он.
По словам Кличко, мост будет иметь интересный архитектурный облик, подсвечиваться в вечернее и ночное время. Его сделают комфортным для передвижения маломобильных групп населения.
На мосту и прилегающей территории будет обустроен видеонаблюдения, совершенный также благоустройство на острове с минимальным вмешательством в естественный ландшафт, уточнил мэр.
"Обустроим там зону для купания, чтобы у киевлян было больше замечательных мест для отдыха. Важно, что пешеходный мост мешать проходу маломерных судов в залив" Оболонь", – сказал Кличко.
Строительство будет осуществляться за счет меценатов.
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