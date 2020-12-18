В центре Киева произошло новое ЧП со стеклянным мостом. Фото

В Киеве 18 декабря на пешеходно-велосипедном мосту через Владимирский спуск обнаружили трещину в стекле.

Как сообщили OBOZREVATEL в КП "Киевавтодор", на месте происшествия работают специалисты-мостовики.

"Они выясняют, что произошло со стеклом", – уточнили коммунальщики.

Место вокруг треснувшего стекла оградили специальной лентой.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что весной 2019 года мэр Киева Виталий Кличко открыл пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов.

В течение первых дней после открытия на пешеходно-велосипедном мосту находили трещины на стеклах. По словам рабочих, которые занимались демонтажем поврежденных стекл, такие трещины не могли образоваться сами.