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19 ноября • обновлено в 16:02
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В Киеве на месте известного рынка построят ТРЦ

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В Оболонском районе Киева на месте книжного и вещевого рынков Петровка может появиться одноименный ТРЦ.

Соответствующее разрешение выдал Департамент градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации своим указом от 3.10.2019 года № 1248, написало издание "НВ".

Документ дает возможность построить здание не выше девяти этажей на улице Вербовая, 21, 23. Площадь предусмотренного для строительства земельного участка – 0,9899 га.

В Киеве на месте известного рынка построят ТРЦ

В Киеве на месте известного рынка построят ТРЦ

В доступе издание "КиевVласть" появился соответствующий документ, который чиновники передали на запрос редакции 7 ноября.

Новости
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Документ относительно ТРЦ на месте рынка Петровка

Документ относительно ТРЦ на месте рынка Петровка

КиевVласть

Документ относительно ТРЦ на месте рынка Петровка

Документ относительно ТРЦ на месте рынка Петровка

КиевVласть

Документ относительно ТРЦ на месте рынка Петровка

Документ относительно ТРЦ на месте рынка Петровка

КиевVласть

Документ относительно ТРЦ на месте рынка Петровка

Документ относительно ТРЦ на месте рынка Петровка

КиевVласть

Документ относительно ТРЦ на месте рынка Петровка

Документ относительно ТРЦ на месте рынка Петровка

КиевVласть

Документ относительно ТРЦ на месте рынка Петровка

Документ относительно ТРЦ на месте рынка Петровка

КиевVласть

Документ относительно ТРЦ на месте рынка Петровка

Документ относительно ТРЦ на месте рынка Петровка

КиевVласть

Документ относительно ТРЦ на месте рынка Петровка

Документ относительно ТРЦ на месте рынка Петровка

КиевVласть

Как сообщал OBOZREVATEL, в Деснянском районе Киева 11 сентября вспыхнул мощный пожар на рынке "Юность".

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Автор
Яра Дорош Яра Дорош
Темы
Новости Киева Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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