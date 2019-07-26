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В Киеве на два дня перекроют движение всех видов транспорта: список улиц

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В Киеве 27 и 28 июля из-за массовых мероприятий частично ограничат движение транспорта. В основном это коснется центральной части города.

Запрет будет действовать для всех видов транспорта и обусловлен празднованием крещения Киевской Руси-Украины, сообщили в пресс-службе КГГА.

27 июля с 6:00 до 16:30 движение остановят на ул. Трехсвятительской (от пл. Михайловской до Европейской), ул. Крещатик (от ул. Михайловской до Европейской площади), Владимирском спуске (от Почтовой до Европейской площади), Парковой дороге (от аллеи Героев Крут до ул. Михаила Грушевского), ул. Ивана Мазепы (от Арсенальной площади до пл. Славы), ул. Лаврской (от пл. Славы до ул. Цитадельной).

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Владимирская горка

Владимирская горка

city-kyiv.com.ua

28 июля ограничения будут действовать с 11 до 13 часов на Владимирском проезде на участке от Софийской до Михайловской площади. В это время там будет проходить торжественный молебен.

Кроме этого, будет действовать несвязанное с мероприятиями перекрытие дороги. Проспект Победы в районе станции метро "Шулявская" полностью закроют почти на сутки, с 00:10 до 23:50 27 июля. Неудобства связаны со строительством путепровода.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве с 27 июля частично перекроют четыре путепровода для проведения ремонтных работ. Точные сроки их выполнения неизвестны.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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