В Киеве коронавирусом заболели уже 74 человека: статистика на утро 28 марта

По состоянию на утро 28 марта коронавирус в Киеве подтвердили уже у 74 человек.

Заболели 10 мужчин в возрасте от 25 до 54 лет и девять женщин – от 17 до 62 лет. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко.

Пациенты были госпитализированы в больницы столицы:

девять – в Александровскую больницу;

пятеро – в городскую клиническую больницу №4;

трое – в клиническую больницу №9;

Еще двое заболевших киевлян находятся на самоизоляции, лечатся дома под контролем врачей

"Город закупил оборудование для ПЦР, что позволяет исследовать материал слизистой пациента. В первую очередь тестируем киевлян с симптомами и подозрением на коронавирус", - отметил мэр.

Кличко напомнил о важности ограничения социальных контактов на время карантина и попросил горожан не относиться к угрозе легкомысленно.

Как писал OBOZREVATEL ранее, количество больных коронавирусом в Украине по состоянию на утро 28 марта выросло до 311 человек.

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