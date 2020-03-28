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28 марта • обновлено в 11:08
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В Киеве коронавирусом заболели уже 74 человека: статистика на утро 28 марта

5.1т
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По состоянию на утро 28 марта коронавирус в Киеве подтвердили уже у 74 человек.

Заболели 10 мужчин в возрасте от 25 до 54 лет и девять женщин – от 17 до 62 лет. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко.

Пациенты были госпитализированы в больницы столицы:

  • девять – в Александровскую больницу;

  • пятеро – в городскую клиническую больницу №4;

  • трое – в клиническую больницу №9;

Еще двое заболевших киевлян находятся на самоизоляции, лечатся дома под контролем врачей

В Киеве коронавирусом заболели уже 74 человека: статистика на утро 28 марта

"Город закупил оборудование для ПЦР, что позволяет исследовать материал слизистой пациента. В первую очередь тестируем киевлян с симптомами и подозрением на коронавирус", - отметил мэр.

Кличко напомнил о важности ограничения социальных контактов на время карантина и попросил горожан не относиться к угрозе легкомысленно.

Как писал OBOZREVATEL ранее, количество больных коронавирусом в Украине по состоянию на утро 28 марта выросло до 311 человек.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Интересно, как Украине удается сдерживать распространение заразы ничего не делая? При чем в стране, где каждый второй заробитчанин работал в пораженных вирусом странах? Как?
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
Мельников Дмитрий, Да точно так же как обвинили Беркут в расстреле поносной сотни ... т.е. просто соврав ...
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Кияни Жизнь столицы

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