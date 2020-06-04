Плюс 77 за сутки! Опубликована свежая статистика по коронавирусу в Киеве

По состоянию на утро 4 июня коронавирус в Киеве подтвердили у 3210 человек. Из них у 77 заболевание обнаружили за последние сутки.
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От COVID-19 скончалось всего 69 пациентов. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
Заболели:
39 женщин в возрасте от 22 до 78 лет;
26 мужчин от 24 до 82 лет;
9 девочек от 1 до 17 лет и 3 мальчика: одному из них 2 года, двум - по 13 лет.
Выздоровели за сутки 93 человека. Всего коронавирус победили 849 жителей столицы.
Больше всего случаев заражения за минувшие сутки зафиксировали в Дарницком районе - 15, в Подольськом - 12 и в Шевченковском районе - 10 случаев.
Ранее OBOZREVATEL писал, что вторая страна Европы объявила о завершении эпидемии COVID-19.
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