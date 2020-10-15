В Киеве из-за COVID-19 из больниц уволились более 7 тысяч работников, – Кличко

В Киеве в больницах лечатся 1797 пациентов с COVID-19, из них – 405 в тяжелом состоянии. При этом только за последние 9 месяцев из столичных медучреждений уволились более 7 тысяч работников.

Об этом во время брифинга в четверг, 15 октября, сообщил киевский глава Виталий Кличко (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"В стационарах столичных медучреждений сегодня лечатся 1797 больных коронавирусом. Из них 33 ребенка. 405 пациентов – в тяжелом состоянии. 571 больной получает кислородную поддержку. 19 – под аппаратами ИВЛ. Еще 143 пациента находятся в больницах с подозрением на коронавирус. Пневмонию в столичных медучреждениях лечат у 648 больных", – рассказал мэр.

Кличко добавил, что в столице уже развернули почти 2800 коек в 22 коммунальных больницах. При этом за время пандемии в столице массово увольнялись медработники.

"В целом за 9 последних месяцев из столичных медучреждений уволились более 7 тысяч работников. Почти половина из них – технические работники, не медики. Но, к сожалению, есть и отток медицинских кадров. Причины увольнения медиков – разные. Одной из весомых причин есть и пандемия", – сказал глава города.

Также Кличко сообщил, что в столичных медучреждениях есть почти 7,5 тысяч вакансий, но выпускники вузов не спешат идти работать в коммунальные больницы.

"Выпускники, которые учились по государственному и местному заказу (врачи и средний медицинский персонал), после обучения не идут работать в коммунальные больницы… То есть студенты приобретают образование за счет средств государственного и местного бюджетов, а затем выбирают работу по своему усмотрению. Например, в этом году из столичных колледжей выпустились 557 выпускников-бюджетников. И только 207 из них пошли работать в коммунальные больницы медсестрами. Такая же ситуация и с молодыми врачами", – пояснил мэр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве городскую больницу №18 оборудовали под прием больных COVID-19.