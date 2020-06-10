В Киеве до конца текущего года полностью обновят Борщаговский путепровод.

Об этом рассказал мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга 10 июня, который транслировали на его Youtube-канале. Также он показал видео части ремонта (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"До конца этого года Борщаговский путепровод будет полностью обновлен. Мы понимаем, что ремонт затрудняет движение транспорта. Но надо учесть, что мы капитально обновляем объект, который не видел ремонта с 1965 года – то есть 55 лет! И делаем это, заботясь о безопасности и комфорте киевлян. Более того, объект ремонтируют, не перекрывая полностью движение по нему", – заявил Кличко.

Кличко показал, как восстанавливают Борщаговский мост Скриншот

Глава столицы отметил, что в прошлом году там обновили линию скоростного трамвая. Для этого пришлось почти полностью разобрать старую конструкцию сооружения, ведь, по словам специалистов, мост мог обрушиться. Кличко подчеркнул, что на участке под трамвайными путями и на части сооружения в сторону центра заменили 41 балку.

По его словам, уже в мае этого года завершили капитальный ремонт первой очереди путепровода, а по состоянию на 10 июня работы продолжались на второй части – в сторону Большой окружной.

"На этой части объекта тоже заменят балки, ремонтируют также опоры сооружения. Завершить работы на части путепровода в сторону Борщаговки и восстановить там движение мы планируем до начала сентября. Работы – очень масштабные, и их надо было выполнять безотлагательно", – подытожил Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 28 декабря 2019 года открыли движение по новому Шулявскому мосту.

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