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/Жизнь столицы

В Киеве десятки людей объединились в живую цепь: опубликованы впечатляющие фото

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В Киеве 22 января, в День Соборности Украины, несколько десятков людей объединились в живую цепь на мосту Патона.

Традиционная акция, символизирующая единство, прошла в украинской столице уже в 12 раз. Трансляцию с места события вел корреспондент OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Ежегодно с разных берегов Днепра по мосту двигаются две колонны, которые в результате соединяются в одну живую цепь. Этим они символически чтят объединение Украинской народной Республики и Западноукраинской народной республики, которое произошло в 1919 году.

Акция в честь Дня Соборности

Акция в честь Дня Соборности

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"Живая цепь" в 1990 году

"Живая цепь" в 1990 году

Facebook Виктор Винник

"Этот праздник для нас важен тем, что это и есть Украина. И Украина в нашем сердце", – рассказала одна из участниц.

День Соборности Украины в Киеве

День Соборности Украины в Киеве

Facebook Школа I-III ст. №217

На мероприятии запрещена любая партийная политическая символика — допускаются только государственный флаг Украины и красно-черный флаг Организации украинских националистов (революционной).

В Киеве десятки людей объединились в живую цепь

В Киеве десятки людей объединились в живую цепь

День соборности Украины в Киеве

День соборности Украины в Киеве

Как писал OBOZREVATEL, официальный государственный статус "День Соборности Украины" получил в 1999 году.

На сегодня День Соборности принято отмечать созданием "живой цепи". В 1990 году в акции приняли участие почти полмиллиона человек, которые взялись за руки и объединили Ивано-Франковск, Львов и Киев.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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Комментарии на сайте не модерированы
Крым Андрей
Крым Андрей
А ведь в 90-е националисты кричали о миллионе и более участников этого циркового шоу. По-крайней мере каждый, кто изучит историю т.н. Злуки Украины, поймёт, о чём я.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Опять на автобусе нищих селюков привезли? )) Хохлы вы по будням не работаете?
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