В Киеве десятки людей объединились в живую цепь: опубликованы впечатляющие фото

В Киеве 22 января, в День Соборности Украины, несколько десятков людей объединились в живую цепь на мосту Патона.

Традиционная акция, символизирующая единство, прошла в украинской столице уже в 12 раз. Трансляцию с места события вел корреспондент OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Ежегодно с разных берегов Днепра по мосту двигаются две колонны, которые в результате соединяются в одну живую цепь. Этим они символически чтят объединение Украинской народной Республики и Западноукраинской народной республики, которое произошло в 1919 году.

Акция в честь Дня Соборности 112.ua

"Живая цепь" в 1990 году Facebook Виктор Винник

"Этот праздник для нас важен тем, что это и есть Украина. И Украина в нашем сердце", – рассказала одна из участниц.

День Соборности Украины в Киеве Facebook Школа I-III ст. №217

На мероприятии запрещена любая партийная политическая символика — допускаются только государственный флаг Украины и красно-черный флаг Организации украинских националистов (революционной).

В Киеве десятки людей объединились в живую цепь

День соборности Украины в Киеве

Как писал OBOZREVATEL, официальный государственный статус "День Соборности Украины" получил в 1999 году.

На сегодня День Соборности принято отмечать созданием "живой цепи". В 1990 году в акции приняли участие почти полмиллиона человек, которые взялись за руки и объединили Ивано-Франковск, Львов и Киев.

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