В Киеве COVID-19 массово болеют медики: Кличко озвучил статистику

В Киеве COVID-19 заболели еще 319 человек.

В Киеве за последние сутки количество больных коронавирусом увеличилось еще на 319 человек. Среди инфицированных – 17 медиков.

В то же время еще восемь пациентов с COVID-19 умерли. Всего на сегодня в столице уже 14 477 подтвержденных случаев этого заболевания, сообщил на брифинге мэр города Виталий Кличко (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По его словам, за прошедшие сутки коронавирусом заболели:

158 женщин в возрасте от 18 до 85 лет;

142 мужчин в возрасте от 19 до 81 лет;

8 девочек в возрасте от 4 месяцев до 14 лет и 11 мальчиков – от 4 до 17 лет.

Отмечается, что из них в больницы столицы попали 59 пациентов. Другие больные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

"Друзья Вирус не отступает! Ситуация ухудшается. За минувшие сутки – плюс 319 больных. Всего коронавирус унес жизни 230 киевлян. И в течение последней недели количество летальных случаев не уменьшается", – отметил Кличко.

Он добавил, что больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Дарницком и Днепровском районах столицы – по 48, в Святошинском – 35, в Печерском и Соломенском – по 33. Вместе с тем выздоровели за минувшие сутки 63 пациента, тогда как всего коронавирус побороли 4616 жителей Киева .

Больше всего случаев СOVID-19 за минувшие сутки обнаружили в Дарницком и Днепровском районах Киева. Telegram канал Виталия Кличко

Мэр столицы подчеркнул, что в последнее время COVID-19 сильно поражает медиков. Так, всего за время пандемии им заболели 948 медицинских работников, а сейчас в стационарах лечатся 33 медика, выздоровели – 772. Большинство из них подхватили вирус, выполняя профессиональные обязанности.

"Увеличение количества больных среди медицинского персонала объясняется и ростом заболеваемости в столице. В частности – увеличением количества госпитализированных. Поэтому, когда пренебрегаете правилами безопасности, думайте и о том, будет ли кому вас спасать и лечить!" – обратился к киевлянам Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве после начала учебного года ожидается вспышка коронавируса. Такое мнение высказал начальник ГУ Госпродпотребслужбы в столице Олег Рубан.

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