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6 ноября • обновлено в 18:01
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В Киеве более 10 тысяч жителей заболели гриппом и ОРВИ

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В Киеве по состоянию на 44-ую неделю 2019 года зарегистрировали 10292 больных гриппом и ОРВИ.

Так, речь идет о 7104 детях и 3722 взрослых. Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, написали на официальном портале города.

В течение последней недели интенсивность эпидемического процесса находилась на низком уровне, заболеваемость стала меньше. В медицинские учреждения за 44-ю неделю госпитализировали 161 человека, из них 141 – ребенок.

В Киеве более 10 тысяч жителей заболели гриппом и ОРВИ

В Киеве более 10 тысяч жителей заболели гриппом и ОРВИ

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С начала эпидемического сезона в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачено 22870 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, с осени 2019-го до весны 2020 года в Украине ожидается волна гриппа. Только атаковать украинцев будут новые, мутированные штаммы.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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