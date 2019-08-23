Главная Новости
Мова Язык
Lady МедОбоз

/ Жизнь столицы

В Киеве авто будут взвешивать прямо во время движения: кого это коснется

319 Читать материал на украинском

На подъезде к Киеву до 30 августа установят две площадки для взвешивания автомобилей во время их движения. Пилотный проект WIN начнут внедрять с 26 августа.

При помощи этой технологии повысится безопасность на дорогах, сообщили на странице Укравтодор в Facebook. Главной целью является контроль веса грузовых авто.

Монтаж таких "весов" начнется вечером 26 августа на дороге М-06 Киев-Чоп по направлению движения из Киева к Житомиру возле села Капитановка и пгт Калиновка.

В Киеве будут взвешивать авто во время движения

В Киеве будут взвешивать авто во время движения

Facebook Укравтодор

Всего в Украине установят шесть таких комплексов на дорогах М-03, М-01, М-05, М-07.

Как писал OBOZREVATEL, в жаркие период года в Киеве вынужденно ограничивают въезд крупногабаритного транспорта, поскольку из-за него разрушаются дороги.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...