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17 октября • обновлено в 16:00
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В Киеве аномально зацвели сакуры: невероятные фото

1.2т Читать материал на украинском

В Днепровском районе Киева, на бульваре Верховной Рады, в середине октября внезапно зацвели сакуры.

Об этом сообщили на странице "КП по УЗН Днепровского района" в Facebook. В сети появились невероятные кадры (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Аномалии природы – это когда и осенью можно насладиться весенним цветением сакур. Бульвар Верховной Рады ждет Вас! Успейте сделать фото", – говорится в посте

В Киеве аномально зацвели сакуры

В Киеве аномально зацвели сакуры

КП по УЗН Днепровского района

В основном эти деревья расцветают именно весной – в апреле и мае.

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В Днепровском районе Киева, на бульваре Верховной Рады, в середине октября зацвели сакуры

В Днепровском районе Киева, на бульваре Верховной Рады, в середине октября зацвели сакуры

КП по УЗН Днепровского района

В основном эти деревья расцветают весной

В основном эти деревья расцветают весной

КП по УЗН Днепровского района

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2019 года в Киеве зафиксировали новый погодный рекорд – самая высокая температура воздуха для этого периода осени.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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