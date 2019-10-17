В Киеве аномально зацвели сакуры: невероятные фото

В Днепровском районе Киева, на бульваре Верховной Рады, в середине октября внезапно зацвели сакуры.
Об этом сообщили на странице "КП по УЗН Днепровского района" в Facebook. В сети появились невероятные кадры (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
"Аномалии природы – это когда и осенью можно насладиться весенним цветением сакур. Бульвар Верховной Рады ждет Вас! Успейте сделать фото", – говорится в посте
В Киеве аномально зацвели сакуры
КП по УЗН Днепровского района
В основном эти деревья расцветают именно весной – в апреле и мае.
В Днепровском районе Киева, на бульваре Верховной Рады, в середине октября зацвели сакуры
КП по УЗН Днепровского района
В основном эти деревья расцветают весной
КП по УЗН Днепровского района
Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2019 года в Киеве зафиксировали новый погодный рекорд – самая высокая температура воздуха для этого периода осени.
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