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13 марта • обновлено в 17:58
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В Киев прибыл борт с ранеными с Донбасса: нужна помощь

2.3т
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В пятницу, 13 марта, в Киев прибыл борт с тяжелоранеными на Донбассе военнослужащими Вооруженных сил Украины, которые нуждаются в помощи.

Об этом сообщила в Facebook волонтер Наталья Юсупова.

"В Киеве снова вой сирен, много скорых пронеслись из Борисполя, прибыл борт с ранеными бойцами. Воины с пулевыми, осколочными ранениями, контуженые, тяжелых сразу забрали в реанимацию. За 12 дней марта погибло 9 украинских воинов и 42 бойца получили ранения", – написала она.

Волонтер уточнила, что необходимо: "По потребностям нам всегда нужны питьевые йогурты, вода, сок, колбасные изделия и сыр для перекуса. Кофе, чай, сладкое, это все на каждый день. Чеки публикую у себя на странице два раза в месяц. Вроде все. Напоминаю, что мы находимся по ул Госпитальная 18, травматология, сейчас карантин, кто хочет прийти, пишите в комментах или в личку, заранее".

Карты для помощи: 4627 0551 5012 8394 ПриватБанк и 5358 3853 2000 2464 Монобанк, Юсупова Наталья.

В Киев прибыл борт с ранеными с Донбасса: нужна помощь

Facebook Натальи Юсуповой

В Киев прибыл борт с ранеными с Донбасса: нужна помощь

Facebook Натальи Юсуповой

В Киев прибыл борт с ранеными с Донбасса: нужна помощь

Facebook Натальи Юсуповой

В Киев прибыл борт с ранеными с Донбасса: нужна помощь

Facebook Натальи Юсуповой

В Киев прибыл борт с ранеными с Донбасса: нужна помощь

Facebook Натальи Юсуповой

В Киев прибыл борт с ранеными с Донбасса: нужна помощь

Facebook Натальи Юсуповой

В Киев прибыл борт с ранеными с Донбасса: нужна помощь

Facebook Натальи Юсуповой

В Киев прибыл борт с ранеными с Донбасса: нужна помощь

Facebook Натальи Юсуповой

В Киев прибыл борт с ранеными с Донбасса: нужна помощь

Facebook Натальи Юсуповой

В Киев прибыл борт с ранеными с Донбасса: нужна помощь

Facebook Натальи Юсуповой

В Киев прибыл борт с ранеными с Донбасса: нужна помощь

Facebook Натальи Юсуповой

В Киев прибыл борт с ранеными с Донбасса: нужна помощь

Facebook Натальи Юсуповой

В Киев прибыл борт с ранеными с Донбасса: нужна помощь

Facebook Натальи Юсуповой

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Читайте все новости по теме "Помощь раненым в АТО военным" на OBOZREVATEL.

Тема
Помощь раненым в АТО военным
Место
Украина Киев
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
Раненых не вывозили 12 дней, ждали, пока маршрутка не наполнится?
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Шмаки рагу из ВСУшного гав-на.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Славно защитники Донбасса наколотили тушек ,здесь никакой Штирлиц чумазый, казок не расскажет.
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