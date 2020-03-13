В Киев прибыл борт с ранеными с Донбасса: нужна помощь

В пятницу, 13 марта, в Киев прибыл борт с тяжелоранеными на Донбассе военнослужащими Вооруженных сил Украины, которые нуждаются в помощи.

Об этом сообщила в Facebook волонтер Наталья Юсупова.

"В Киеве снова вой сирен, много скорых пронеслись из Борисполя, прибыл борт с ранеными бойцами. Воины с пулевыми, осколочными ранениями, контуженые, тяжелых сразу забрали в реанимацию. За 12 дней марта погибло 9 украинских воинов и 42 бойца получили ранения", – написала она.

Волонтер уточнила, что необходимо: "По потребностям нам всегда нужны питьевые йогурты, вода, сок, колбасные изделия и сыр для перекуса. Кофе, чай, сладкое, это все на каждый день. Чеки публикую у себя на странице два раза в месяц. Вроде все. Напоминаю, что мы находимся по ул Госпитальная 18, травматология, сейчас карантин, кто хочет прийти, пишите в комментах или в личку, заранее".

Карты для помощи: 4627 0551 5012 8394 ПриватБанк и 5358 3853 2000 2464 Монобанк, Юсупова Наталья.

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

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