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22 января • обновлено в 09:13
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В честь героев Небесной Сотни: в Киеве пройдет Марш памяти

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22 января в Киеве пройдет Марш памяти в честь первых погибших участников Революции Достоинства.

Об этом сообщается на Facebook-странице мероприятия. Шествие в честь Сергея Нигояна, Юрия Вербицкого, Романа Сеника, Александра Бадеры и Михаила Жизневский, которые погибли от рук "Беркута" и милиционеров во время массовых протестов в Киеве 21-22 января 2014 года, начнется у Лядских ворот в 13:00.

Шествие памяти

Шествие памяти

Шествие пройдет по маршруту: Лядские ворота – улица Крещатик – Европейская площадь – улица Михаила Грушевского – стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского. Организаторами выступают Национальный музей Революции Достоинства, общественная организация "Семьи "Небесной Сотни" и ОО "Самооборона Майдана - 3 сотня".

"Шествие памяти состоится в шестой раз. Эту акцию начала Третья сотня, к которой принадлежал Сергей Нигоян – первая жертва во время событий Майдана. Блокпост 3-й баррикады, на котором дежурил Сергей Нигоян, был размещен именно у Лядских ворот", – уточняется в сообщении.

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В рамках шествия на улице Михаила Грушевского, возле памятного знака в честь Героев Небесной Сотни пройдет панихида по первым погибшим, а также зажжение свечей и возложение цветов к мемориальным доскам майдановцев Сергея Нигояна, Михаила Жизневского, Романа Сеника и Александра Бадеры, находящихся вблизи стадиона "Динамо". После этого колонна двинется к Храму архистратига Михаила, где состоится богослужение по погибшим.

Михаил Жизневский

Михаил Жизневский

nebesnasotnya.com

РоманСеник

РоманСеник

nebesnasotnya.com

Сергей Нигоян

Сергей Нигоян

nebesnasotnya.com

Александр Бадера

Александр Бадера

nebesnasotnya.com

Юрий Вербицкий

Юрий Вербицкий

nebesnasotnya.com

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как началась Революция Достоинства.

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Автор
Игорь Никитин
Темы
Небесная Сотня Евромайдан День Соборности Украины
Место
Украина Киев
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hunt andres
hunt andres
Ни дня без шоу. Йоп нутое недогосударство...
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