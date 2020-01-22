В честь героев Небесной Сотни: в Киеве пройдет Марш памяти

22 января в Киеве пройдет Марш памяти в честь первых погибших участников Революции Достоинства.

Об этом сообщается на Facebook-странице мероприятия. Шествие в честь Сергея Нигояна, Юрия Вербицкого, Романа Сеника, Александра Бадеры и Михаила Жизневский, которые погибли от рук "Беркута" и милиционеров во время массовых протестов в Киеве 21-22 января 2014 года, начнется у Лядских ворот в 13:00.

Шествие памяти

Шествие пройдет по маршруту: Лядские ворота – улица Крещатик – Европейская площадь – улица Михаила Грушевского – стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского. Организаторами выступают Национальный музей Революции Достоинства, общественная организация "Семьи "Небесной Сотни" и ОО "Самооборона Майдана - 3 сотня".

"Шествие памяти состоится в шестой раз. Эту акцию начала Третья сотня, к которой принадлежал Сергей Нигоян – первая жертва во время событий Майдана. Блокпост 3-й баррикады, на котором дежурил Сергей Нигоян, был размещен именно у Лядских ворот", – уточняется в сообщении.

В рамках шествия на улице Михаила Грушевского, возле памятного знака в честь Героев Небесной Сотни пройдет панихида по первым погибшим, а также зажжение свечей и возложение цветов к мемориальным доскам майдановцев Сергея Нигояна, Михаила Жизневского, Романа Сеника и Александра Бадеры, находящихся вблизи стадиона "Динамо". После этого колонна двинется к Храму архистратига Михаила, где состоится богослужение по погибшим.

Михаил Жизневский nebesnasotnya.com

РоманСеник nebesnasotnya.com

Сергей Нигоян nebesnasotnya.com

Александр Бадера nebesnasotnya.com

Юрий Вербицкий nebesnasotnya.com

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