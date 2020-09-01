В "Борисполе" девушка вышла "прогуляться" на крыло самолета. Видео

В Международном аэропорту "Борисполь", после посадки самолета, следовавшего из Анталии в Киев, одна из пассажиров решила самостоятельно покинуть борт через аварийный выход.

Девушка прогулялась крылом самолета. Очевидцы сняли странный поступок на видео, которое выложил ресурс dtp.kiev.ua (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Барышня без печали просто вышла подышать свежим воздухом. Открыла сама аварийные двери, села на крыльцо самолета, чтобы поболтать ногами, наслаждаясь видами аэропорта", – говорилось в описании к ролику.

Отмечается, что отчаянную девушку на крыле самолета заметил экипаж и поспешил "снять" ее оттуда.

Девушка устроила прогулку на крыле самолета

Инцидент вскоре прокомментировали в авиакомпании МАУ. Там сообщили, что это случилось у гейта №11 терминала D, а пассажирка летела чартерным рейсом с отдыха вместе с мужем и детьми в Турции, передает ТСН.

"Она была трезвая, но причины своего поступка объяснить не смогла", – говорится в сообщении.

Инцидент произошел у гейта №11 терминала D в "Борисполе"

Установлено также, что девушка не находилась под воздействием наркотических веществ. Однако по факту грубого нарушения правил авиационной безопасности и поведения на борту пассажирку внесли в черный список авиакомпании.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Кривой Рог Днепропетровской области пассажир поезда №76 устроил скандал из-за необходимости надеть маску. Мужчина утверждал, что это требование нарушает его личную свободу и права, а окружающие, по его словам, сошли с ума.

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