В "Борисполь" прилетела женщина с высокой температурой: ее забрали медики

В аэропорту "Борисполь" (Киевская область) обнаружили женщину с повышенной температурой, которая прибыла в Украину из Италии. Ее сразу доставили в медучреждение, чтобы проверить, не больна ли она смертельным коронавирусом COVID-19.

Высокую температуру у женщины заметили во время проведения мер по недопущению занесения в страну опасной инфекции Об этом рассказал помощник главы Госпогранслужбы Украины – пресс-секретарь Андрей Демченко в комментарии УНН.

По его словам, усиленные меры безопасности активно продолжаются, а температурный скрининг сделали около 160 тыс. человек, которые направлялись в Украину.

В "Борисполь" прилетела женщина с высокой температурой. Иллюстрация

"За прошедшие сутки в аэропорту Борисполя на одном из рейсов была обнаружена женщина с повышенной температурой, ее передали медикам и направили в определенное медицинское учреждение для дальнейшего обследования. Скорее всего, у нее острое респираторное заболевание. Она прилетала из Италии... В тот момент проводились мероприятия совместно с пограничниками и представителями санитарно-карантинного подразделения", – подчеркнул Демченко.

Справка. Коронавирус COVID-19 – новый штамм вируса пневмонии, впервые обнаруженный в Китае. В начале 2020 года был подтвержден факт передачи этого вируса от человека к человеку, что сразу же на порядок увеличило его опасность.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в столице уже подготовили боксы в инфекционных отделениях больниц, которые смогут принимать людей на карантин и лечение в случае возможного распространения коронавируса. Он отметил, что в городе случаев инфицирования не зарегистрировано.

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