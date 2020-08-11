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Уже живем в России или в Беларуси? – Сенцов о приговоре Кольченко

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Жизнь столицы
1,9 т.
Сенцов раскритиковал приговор суда в отношении Кольченко

Сенцов раскритиковал приговор суда в отношении Кольченко. Громадське

Бывший политзаключенный, режиссер и писатель Олег Сенцов раскритиковал приговор суда экс-узнику Кремля Александру Кольченко за участие в протесте под посольством Беларуси в Киеве.

Свое мнение по поводу суда Сенцов высказал в Facebook. Кольченко присудили 40 часов исправительных работ.

"Саше Кольченко, настоящему патриоту Украины, за участие во вчерашней акции протеста под стенами посольства Беларуси сегодня присудили 40 часов исправительных работ. Я вчера поздно ночью вернулся домой и видимо еще не проснулся. Мы что, уже живем в России или в Беларуси?" – написал Сенцов.

Также он отметил, что на судебное заседание не пустили представителей прессы, а "милицейские" протоколы не соответствуют "действительности, зафиксированной на видео".

"И это был только первый суд за якобы хулиганку, а еще будет второй по злостному неповиновению сотрудникам милиции (это опять не ошибка печати). Это гнилая правоохранительная и судебная система, которую никто не реформировал и не планирует реформировать, показывает свое истинное лицо и уже не прячется", – отметил режиссер.

По его словам, судья идентифицировала Кольченко и точно знала кому выносит приговор.

"Вся пророссийская и екс-региональная шваль проталкивает реванш, продолжая дискредитировать патриотов и активистов. Но они очень ошибаются относительно нашего терпения!" – написал Сенцов.

Олег Сенцов раскритиковал приговор суда в отношении Александра Кольченко

Олег Сенцов раскритиковал приговор суда в отношении Александра Кольченко (Facebook Олега Сенцова)

Протокол об административном задержании Кольченко

Протокол об административном задержании Кольченко (Facebook Олега Сенцова)

Протокол об административном задержании Кольченко

Протокол об административном задержании Кольченко (Facebook Олега Сенцова)

Рапорт сержанта полициии Погребия о задержании Кольченко

Рапорт сержанта полициии Погребия о задержании Кольченко (Facebook Олега Сенцова)

Рапорт капрала полиции Ковтуна о задержании Кольченко

Рапорт капрала полиции Ковтуна о задержании Кольченко (Facebook Олега Сенцова)

Кольченко присудили 40 часов исправительных работ

Кольченко присудили 40 часов исправительных работ (Facebook Олега Сенцова)

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшего узника Кремля Александра Кольченко Шевченковский районный суд Киева признал виновным в хулиганстве, совершенном под посольством Беларуси в Киеве.

УкраинаКиевПротесты в БеларусиОлег СенцовАлександр Кольченко
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