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1 октября • обновлено в 10:12
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Том Круз приехал в Киев: выяснилась официальная причина

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Голливудский актер и режиссер Том Круз, который 30 сентября был замечен в Киеве, прибыл в Украину по приглашению президента Владимира Зеленского.

Встреча прошла в Офисе президента. Круз сообщил Зеленскому, что заинтересовался украинскими локациями для съемок своего кинопроекта, сообщили в прес-службе ОПУ.

"Это стало еще одной причиной, чтобы посетить нашу страну. Президент Украины со своей стороны рассказал гостю о собственном опыте работы в кино", – говорится в сообщении.

Также украинский президент поделился с Крузом, что парламент недавно принял закон о компенсации иностранным производителям, которые снимают фильмы в Украине.

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Владимир Зеленский и Том Круз

Владимир Зеленский и Том Круз

ОПУ

"Глава государства высказал убеждение, что этот закон сделает Украину инвестиционно привлекательной для мощных мировых кинопроизводителей", – отметили в ОПУ.

Том Круз приехал на встречу с Зеленским

Том Круз приехал на встречу с Зеленским

ОПУ

Как писал OBOZREVATEL, очевидцы сняли видео, на котором Круз в сопровождении охраны спустился в столичное метро на станции "Золотые Ворота".

Позже на фото с Томом Крузом в метро журналисты заметили помощника президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Персоны
Том Круз Владимир Зеленский
Место
Украина Киев
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