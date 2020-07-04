Танки на Крещатике в Киеве в 1938 году показали на историческом фото

Танки на Крещатике в Киеве в 1938 году. Facebook/Исторический Киев

В сети появилось архивное фото танков на улице Крещатик в Киеве перед Второй мировой войной (началась 1 сентября 1939 года).

Снимок датирован 7 ноября 1938 года. Его опубликовали на странице "Исторический Киев" в Facebook.

"Танки Т-26 проезжают по Крещатику, еще по тому старинному и узкому, который украшен портретами большевистских вождей", – говорится в посте.

Так, на кадре видно три танка, толпы людей, среди которых и солдаты, на улице, а также портреты лидеров СССР Владимира Ленина и Иосифа Сталина на домах.

Пост в сети Скриншот

Еще одно раритетное фото танков в Киеве в 1938 году starkiev.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось редкое архивное фото с солдатами гитлеровской армии, которые смотрели на Киев.