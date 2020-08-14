Строительство метро на Виноградарь в Киеве: Кличко показал, как идет процесс. Видео

В Киеве по состоянию на 14 августа продолжается строительство метро на "Виноградарь". На комплекс, с помощью которого будут прокладывать тоннели, уже установили планшайбу.

Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале. Он показал видео о том, как происходил процесс установки оборудования (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Вчера вечером (13 августа. – Ред.) под руководством специалистов из Германии установили планшайбу на тоннелепроходческий щит – весом почти 60 тонн и диаметром более 6 метров... Установили ее на комплекс "Галина", с помощью которого будут прокладывать тоннели двух новых станций метро", – отметил Кличко.

По его словам, комплекс за месяц будет проходить около 200 метров под землей. Поэтому примерно за полгода проложат один из туннелей.

"До конца следующего года мы планируем открыть две станции метро на Виноградарь – "Мостицкую" и "Проспект правды", – подчеркнул мэр Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле Кличко также показывал, как продолжались работы по строительству метро на Виноградарь. Именно тогда специалисты собирали проходческий комплекс для прокладки тоннелей.

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