Столбы дыма до самого неба: в сети появилось фото мощного взрыва в Киеве более ста лет назад

В сети появилось ужасающее архивное фото взрыва артиллерийских складов в Киеве в 1918 году.

НП произошло в Печерском районом города. Снимок опубликовали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook.

Так, речь идет о взрыве на Зверинецких складах 6 июня 1918 года. На изувеченном временем черно-белом фото видно рельефы города, реку Днепр и огромные столбы дыма до самого неба.

Взрыв артиллерийских складов в Киеве в 1918 году Клуб коренного киевлянина

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось архивное фото с Сенного рынка в Киеве в 1992 году, на котором изображена женщина-продавец с маленьким ребенком, лежащим просто на земле. Пользователи начали активно комментировать снимок и вспоминать прошлое.

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