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13 декабря • обновлено в 11:30
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Совсем не зимняя: появился прогноз погоды в Киеве на выходные

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В Киеве на выходных, 14 и 15 декабря, будет совсем не зимняя погода. Все время будет идти дождь, редко – со снегом, а также будет довольно тепло.

Об этом сообщили на сайте Укргидрометцентра. Ветер ожидается около 5-10 м/с.

В субботу ночью, 14 декабря, предполагается -1...+1 градус, а днем – до +2...+4. Все сутки будет идти дождь, а в первой половине – пролетать мелкий снег, который позже остановится.

Погода в Киеве на выходные

Погода в Киеве на выходные

В воскресенье, 15 декабря, ночная температура будет составлять +2...+4 градуса, а дневная – достигнет до + 5...+7. Все время также будет идти дождь.

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Прогноз погоды в Киеве

Прогноз погоды в Киеве

Скриншот/Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, в января 2020 года Украину ждут непростые погодные условия. Так, синоптики прогнозируют сильный мороз в отдельных частях страны.

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Автор
Яра Дорош
Темы
Новости Киева и Киевской области Прогноз погоды
Место
Украина Киев
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