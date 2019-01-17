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/Жизнь столицы

''Война продолжается!'' Известная волонтер обратилась к украинцам за помощью

2.4тЧитать материал на украинском

Раненым бойцам с Донбасса, прибывшим в Главный военный клинический госпиталь в Киеве, нужна помощь.

Некоторые военные находятся в тяжелом состоянии, сообщила волонтер Наталья Юсупова на своей странице в Facebook.

"Кровавые сутки на Донбассе! Вчера (16 января. — Ред.) оккупанты подбили две машины, в которых находились воины ВСУ, десять наших воинов получили травмы и ранения, есть бойцы в тяжелом состоянии. Также погиб воин 72 бригады. Война продолжается! В госпиталь поступают раненые, каждый день доктора делают сложнейшие операции", – написала Юсупова.

Волонтер просит не забывать и помогать воинам.

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"Мы 2 часть государства! У нас в госпитале есть потребности, это – йогурты, соки, кофе, чай, колбаса, сыр, сладкое и фрукты. Из одежды очень нужны куртки, спортивные костюмы, футболки. Из лекарств – "Дексалгин" и "Кетанов" в ампулах", – добавила Наталья.

Тел.: +380 (67) 309 88 99.

Карта для помощи: 4176 4900 0009 0459 Ветвицкая Наталья, ПриватБанк.

Адрес: ул. Госпитальная, 18, метро "Печерская", Киев.

''Война продолжается!'' Известная волонтер обратилась к украинцам за помощью

Facebook Натальи Юсуповой

''Война продолжается!'' Известная волонтер обратилась к украинцам за помощью

Facebook Натальи Юсуповой

''Война продолжается!'' Известная волонтер обратилась к украинцам за помощью

Facebook Натальи Юсуповой

''Война продолжается!'' Известная волонтер обратилась к украинцам за помощью

Facebook Натальи Юсуповой

''Война продолжается!'' Известная волонтер обратилась к украинцам за помощью

Facebook Натальи Юсуповой

''Война продолжается!'' Известная волонтер обратилась к украинцам за помощью

Facebook Натальи Юсуповой

''Война продолжается!'' Известная волонтер обратилась к украинцам за помощью

Facebook Натальи Юсуповой

''Война продолжается!'' Известная волонтер обратилась к украинцам за помощью

Facebook Натальи Юсуповой

''Война продолжается!'' Известная волонтер обратилась к украинцам за помощью

Facebook Натальи Юсуповой

''Война продолжается!'' Известная волонтер обратилась к украинцам за помощью

Facebook Натальи Юсуповой

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 января возле села Троицкое Луганской области оккупанты подбили две грузовые машины, в которых находились украинские военные. В результате 10 защитников Украины пострадали.

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Читайте все новости по теме "Помощь раненым в АТО военным" на OBOZREVATEL.

Тема
Помощь раненым в АТО военным
Место
Украина
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Скоро пойдут на Куев
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Грузовик с украинскими силовиками наехал на мину и подорвался у линии соприкосновения в Донбассе. В результате пострадали десять военных, водитель не знал карту минных полей. О происшествии рассказал источник в 72-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Сами военные заявили, что грузовик подвергся обстрелу со стороны ополченцев, но представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко опроверг эту информацию. Известно, что силовики в этот день выпивали: они отмечали очередную годовщину формирования бригады. Но признаваться в этом украинское командование не собирается.
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васильевич василий
васильевич василий
улыбаются . весело им
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