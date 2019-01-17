''Война продолжается!'' Известная волонтер обратилась к украинцам за помощью

Раненым бойцам с Донбасса, прибывшим в Главный военный клинический госпиталь в Киеве, нужна помощь.

Некоторые военные находятся в тяжелом состоянии, сообщила волонтер Наталья Юсупова на своей странице в Facebook.

"Кровавые сутки на Донбассе! Вчера (16 января. — Ред.) оккупанты подбили две машины, в которых находились воины ВСУ, десять наших воинов получили травмы и ранения, есть бойцы в тяжелом состоянии. Также погиб воин 72 бригады. Война продолжается! В госпиталь поступают раненые, каждый день доктора делают сложнейшие операции", – написала Юсупова.

Волонтер просит не забывать и помогать воинам.

"Мы 2 часть государства! У нас в госпитале есть потребности, это – йогурты, соки, кофе, чай, колбаса, сыр, сладкое и фрукты. Из одежды очень нужны куртки, спортивные костюмы, футболки. Из лекарств – "Дексалгин" и "Кетанов" в ампулах", – добавила Наталья.

Тел.: +380 (67) 309 88 99.

Карта для помощи: 4176 4900 0009 0459 Ветвицкая Наталья, ПриватБанк.

Адрес: ул. Госпитальная, 18, метро "Печерская", Киев.

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 января возле села Троицкое Луганской области оккупанты подбили две грузовые машины, в которых находились украинские военные. В результате 10 защитников Украины пострадали.

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