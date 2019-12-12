Ситуация критическая: в Киеве рушится уникальный мост

Мост Патона в Киеве – на грани ЧП. Уникальному сооружению 66 лет, за это время не было ни одного капитального ремонта. Сегодня из-за коррозии толщина отдельных элементов конструкции уменьшилась в два-три раза.

Что происходит и что будет с мостом через Днепр – в материале OBOZREVATEL.

Большие планы

Разговоры о срочном ремонте моста велись не один год, однако кардинальных действий не предпринималось (для просмотра видео с квадрокоптера проскрольте вниз).

Мост Патона в Киеве на грани разрушения

Сегодня срок эксплуатации моста истек. Недавние обследования показали, что металл нижнего пояса моста, который имеет толщину 14 мм, уменьшился до семи, а в некоторых местах до пяти (!) мм.

Кроме того, металлоконструкции постоянно подвергаются коррозии и разрушаются. Под деформационными швами должны быть лотки, которые служат для отвода воды. Но лотки давно разрушены, из-за чего вода попадает на металлические детали.

Специалисты уверены: чтобы спасти мост, необходимо первым делом хотя бы ограничить въезд транспорта весом свыше 10 тонн. Но пока это на уровне разговоров.

В ноябре столичные власти заявили о готовности начать ремонтные работы. Реконструкция предусматривает сохранение и восстановление имеющегося внешнего вида сооружения с применением современных технологий и материалов.

Почему же не ремонтируют? По официальной версии, камень преткновения в достижении договоренностей с Министерством культуры, молодежи и спорта Украины. В столичной администрации объясняют – Минкульту необходимо на время вывести мост из реестра памятников архитектуры, чтобы его начали ремонтировать.

Мост сильно изъела коррозия

Как уточнили OBOZREVATEL в коммунальной корпорации "Киевавтодор", после достижения консенсуса Киевсовет сможет перераспределить бюджет и деньги на реконструкцию будут выделены. Правда, будет ли это реконструкция, капитальный ремонт или реставрация – пока неясно.

Мост Патона

Строительство подъездных путей

Вопрос с ремонтом моста должен решаться системно, рассказал OBOZREVATEL руководитель группы авторского надзора ПАО "Киевсоюздорпроект" Эдгар Годик. И такой проект существует. Он подразумевает усиление пролетов и расширение самого моста для того, чтобы увеличить его пропускную способность.

По словам Годика, это даст возможность сделать по четыре полноценных полосы для транспорта в оба направления вместо ныне существующих узких, которые водители в шутку называют "велосипедными дорожками".

Заторы на Патона

Заторы на Патона site.ua

По мнению эксперта, необходимо также обустроить подъезды к мосту, в частности – построить путепровод на бульваре Дружбы Народов в районе пересечения улиц Лаврская и Старонаводницкая. "В итоге это существенно разгрузит движение на мосту", – считает эксперт.

Отметим, что в последние годы нагрузка на мост Патона увеличилась. По словам Годика, конструкция была рассчитана на 80 тыс. автомобилей в сутки. Сейчас эта цифра, по данным КГГА, достигает 100 тысяч авто. Из-за этого пробки на мосту и съездах стали обычным явлением.

Отметим, что мост Патона – уникальное сооружение. В нем впервые в мире использовали технологию цельной сварки. Спроектировал мост в 1953 году ученый Евгений Патон. С тех пор капитального ремонта моста не проводилось.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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