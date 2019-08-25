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Штраф за украинский язык: под Киевом разгорелся громкий скандал с копом

3.9т Читать материал на украинском

В селе Софиевская Борщаговка Киевской области полицейские оштрафовали семью, которая сделала замечание об использовании русского языка правоохранителями в День Независимости.

Об этом написали в группе "Громадська Ініціатива "Я спілкуюся українською мовою" в Facebook, где уточняется, что лейтенант остановила машину из-за нарушения ПДД.

Лейтенант полиции, которая говорила на русском языке

Лейтенант полиции, которая говорила на русском языке

Facebook

"Штраф за требование общаться на украинском языке. Сегодня в селе Софиевская Борщаговка полицейские остановили наше авто за нарушение правил. Лейтенант полиции Дейнеко Олеся Леонидовна знакомила с содержанием нарушения, с нашими правами и т.п. на русском языке. На мое замечание о русском языке в День Независимости, страж порядка увеличила глаза, разозлилась. "Я хотела вас отпустить, сделать только предупреждение, но теперь заплатите штраф и поблагодарите за это свою жену (на требование общаться на украинском)", – сказано в сообщении.

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Оштрафованные подметили, что на 28-ой год независимости в Украине до сих пор распространена подобная практика. "И еще кто-то говорит о притеснениях "моск**ьского языка".

Также в сети уточнили, что звонили на горячую линию патрульной полиции. Жалобу на лейтенанта Дейнеко приняли. Пользователи посоветовали обращаться с такой информацией в прокуратуру.

Штраф за украинский язык: под Киевом разгорелся громкий скандал с копом
Штраф за украинский язык: под Киевом разгорелся громкий скандал с копом

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно российские пропагандисты опубликовали материал об Одессе, которая "всячески оберегают русский язык".

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Украина Киев
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полиция штрафы русский язык украинский язык
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Вообще то штраф за нарушение ПДД, а не за украинский язык. Ну ка исправьте ка заголовок.
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Добренко Иван
Добренко Иван
Непуганные идиоты. Нарушили ПДД, а виноваты- полицейские.
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Маскаев Дмитрий
Маскаев Дмитрий
Дoвыёбывaлись xoxложoпые...
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