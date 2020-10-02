Сентябрь в Киеве повторил столетний температурный рекорд

В сентябре 2020 года зафиксирована рекордно высокая среднемесячная температура воздуха в столице Украины.

Несмотря на осенний месяц, метеорологическая осень в Киеве еще на наступила, сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Отмечается, что за месяц всего пять дней (с 18 по 20; 28 и 30 сентября) были осенними. При этом среднесуточная температура воздуха пока устойчиво остается выше +15 градусов.

Среднемесячная температура в Киеве в сентябре составила +18,4, что на 4,5 градуса превышает климатическую норму.

"Таким образом нынешний сентябрь в Киеве повторил рекорд 1909 года", – подчеркнули в обсерватории.

Также 1 сентября в Киеве зафиксирована максимальная температура в году 34,7 градусов тепла.

Холоднее всего было 19 сентября, тогда минимальная температура опустилась до +6,9.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 сентября Днепр побил температурный рекорд – воздух прогрелся до 35,8 градусов, что более чем на один градус выше исторического максимума, который наблюдался в этот день в 1890 году.