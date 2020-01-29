"Россия – наш партнер": в Киеве начался переполох из-за провокационных бигбордов. Фото и видео

В Киеве 29 января появились провокационные бигборды о партнерстве Украины с Российской Федерацией.

Об этом сообщили пользователи в Facebook, опубликовав соответствующие фото и видео. В частности, борды были замечены возле станции метро Житомирская и на Позняках.

Их авторство приписали бизнесмену Юрию Катющенко, фото которого разместили на баннере с текстом на русском языке: "Россия – наш главный стратегический партнер".

Катющенко является основателем строительной компании "Холли Индастриал", а его жена Инна – президент компании "Эдипресс Медиа" (журнал "Viva").

В Киеве появились провокационные бигборды соцсети

В Киеве появились провокационные бигборды соцсети

Ночью, после волны возмущения местных жителей, коммунальщики приехали снять борды.

Бор-провокация Киев Оперативный

Как писал OBOZREVATEL, ранее в центре Киева "попалился" фанат России, который решил посотрудничать с пропагандистами Кремля.

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