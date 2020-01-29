Главная Новости
30 января • обновлено в 01:22
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Жизнь столицы

"Россия – наш партнер": в Киеве начался переполох из-за провокационных бигбордов. Фото и видео

1.1т
Читать материал на украинском

В Киеве 29 января появились провокационные бигборды о партнерстве Украины с Российской Федерацией.

Об этом сообщили пользователи в Facebook, опубликовав соответствующие фото и видео. В частности, борды были замечены возле станции метро Житомирская и на Позняках.

Их авторство приписали бизнесмену Юрию Катющенко, фото которого разместили на баннере с текстом на русском языке: "Россия – наш главный стратегический партнер".

Новости
Севастополь – не Киев? Из-за законопроекта Зеленского разгорелся новый скандал

Катющенко является основателем строительной компании "Холли Индастриал", а его жена Инна – президент компании "Эдипресс Медиа" (журнал "Viva").

В Киеве появились провокационные бигборды

В Киеве появились провокационные бигборды

соцсети

В Киеве появились провокационные бигборды

В Киеве появились провокационные бигборды

соцсети

Ночью, после волны возмущения местных жителей, коммунальщики приехали снять борды.

Бор-провокация

Бор-провокация

Киев Оперативный

Как писал OBOZREVATEL, ранее в центре Киева "попалился" фанат России, который решил посотрудничать с пропагандистами Кремля.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Автор
Кирилл Лютый
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
13
1
Смешно
0
Интересно
4
Печально
9
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги