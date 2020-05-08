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8 мая • обновлено в 04:36
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/ Жизнь столицы

Раритетные фото каштанов в Киеве поразили сеть

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Сеть тронули раритетные фото каштанов в центре Киева.

Их опубликовали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook. Там отметили, что в столицу такие деревья привезли еще в 1825 году (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Оттуда их и разнесли по городу киевляне, ведь молодые каштановые деревья растут быстро, цвести начинают еще в подростковом возрасте, крайне неприхотливы, морозостойкие, дают много тени и очень красивые..." – подчеркнул автор поста.

Он отметил, что за почти 200 лет каштан стал для киевлян не просто деревом, а символом города.

Каштаны в Киеве в 1959 году

Каштаны в Киеве в 1959 году

Клуб коренного киевлянина/Николай Козловский

Пользователи сети начали активно лайкать и комментировать пост.

Каштаны в Киеве

Каштаны в Киеве

Клуб коренного киевлянина

Каштаны в Киеве в 1980-ых

Каштаны в Киеве в 1980-ых

Клуб коренного киевлянина

Каштаны в Киеве

Каштаны в Киеве

Клуб коренного киевлянина

Каштаны в Киеве

Каштаны в Киеве

Клуб коренного киевлянина

"Скучаю по каштанами. Растет на балконе", "Перед моим окном готовится к цветению, супер!", "Очень жаль. Очень мало каштанов осталось в Киеве", "Пусть каштаны никогда не исчезнут из улиц Киева!!!", "И где теперь эта бывшая красота Киева?", "Каштаны это моя слабость и гордость!", "Осталась только песня о каштанах", – написали они.

Каштаны в Киеве в 1950-ых

Каштаны в Киеве в 1950-ых

Клуб коренного киевлянина

Каштаны в Киеве в 1975 году

Каштаны в Киеве в 1975 году

Клуб коренного киевлянина/Nina Boich

Комментарии в сети

Комментарии в сети

Скриншот

Комментарии в сети

Комментарии в сети

Скриншот

Комментарии в сети

Комментарии в сети

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, сеть поразило архивное фото сильного ливня в Киеве.

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Автор
Вероника Ковбасюк Вероника Ковбасюк
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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