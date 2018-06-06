Как пожар в Чернобыле отразился на Киеве: информация по районам

В результате пожара в Чернобыле в сети начали распространяться слухи, будто радиационный фон в Киеве превысил норму. Масло в огонь подлили высказывания в соцсетях различных "экспертов". Ну а ситуация с детскими садиками, администрация которых приняла решение закрыть окна и не выпускать малышей на улицу, заставила паниковать родителей. И хотя власти утверждали, что причин для беспокойства нет, многие киевляне считали, что "кто-то скрывает правду".

Корреспонденты OBOZREVATEL решили проверить, каков на самом деле радиационный фон в столице. Для этого мы выбрали четыре района Киев: Оболонский, Подольский, Шевченковский и Деснянский. В эксперименте нам помогал ведущий инженер газоаналитической лаборатории коммунальной аварийной спасательной службы Александр Нестеров.

Показания измерялись дозиметром Thermo (производство Германия), который ежегодно проходит поверку на госпредприятии "Укрметртестстандарт".

Оболонский район

На въезде в Киев со стороны ул. Богатырской

Проверять радиационный фон мы начали на въезде в Киев на ул. Богатырской. Включили дозиметр. Через несколько секунд на экране отобразилась цифра – 0,08 микрозиверт (мкЗв) или 8 микрорентген в час (мкР). Обе эти единицы используются в измерении уровня радиации. Отметим, что максимально допустимая норма для Киева – 0,3 мкЗв/час или 30 мкР/час.

"Сейчас дует северный ветер, как раз со стороны Чернобыля, но, как видите, уровень радиации в разы ниже допустимого", - сообщил Нестеров.

Подольский район

Подольский район

Далее объектом нашего эксперимента стал Гаванский мост через Днепр. Здесь радиационный фон "подскочил" до отметки 0,11 мкЗв/час. Нестеров объясняет, что это нормальная ситуация и в зависимости от направления ветра показания могут незначительно меняться.

Шевченковский район

Ул. Крещатик

Радиационный фон в самом центре Киева, на Крещатике, составил 0,10 мкЗв/час. Это, кстати, не характерно для данной местности, поскольку из-за большого количества гранита, которым облицованы здания, уровень может "подпрыгивать" до 0,24 мкЗв/час (если подойти близко к стене, то и в полтора раза больше).

Деснянский район

Деснянский район

Завершаем наш эксперимент на развязке проспекта Шухевича (Ватутина) – ул. Бальзака, недалеко от недостроенных многоэтажек-"свечей". Здесь дозиметр вновь показал 0,08 мкЗв/час.

Пожар радиацию не занесет

По словам директора Украинского научно-исследовательского института сельскохозяйственной радиологии НУБиП Украины Валерия Кашпарова, пожары в Чернобыле не могут повлиять на радиационный фон в столице. Эксперт отметил, что в случае пожара на территории 30-километровой зоны, в атмосферу в шлейфе дыма могут подниматься такие радионуклиды, как цезий или стронций, однако за счет разбавления в воздухе их концентрация за пределами зоны будет очень маленькой.

"Пожары представляют определенную значимость (да и то небольшую), для тех, кто тушит огонь. За пределы зоны ничто не летит", - рассказал он OBOZREVATEL.

Пожар в Чернобыле Пресс-служба ГСЧС Украины

Кашпаров отметил, что нынешний пожар в Чернобыле происходит на участке, где уровень радиации невысокий.

"Пожар в самом "грязном" месте был в 2016 году 16-18 июля. Вот это действительно было в Рыжем лесу, где самый высокий уровень загрязнения. Но даже тогда, в общем-то, никаких проблем не было," - рассказал он.

Пожар в Чернобыле Пресс-служба ГСЧС Украины

Ранее сообщалось об одной из версий пожара в 30-километровой зоне отчуждения.