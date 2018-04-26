В центре Киева произошло ЧП: названы последствия для Кабмина и Рады

В Киеве на улице Грушевского 26 апреля из-за прорыва трубы с водой образовалась серьезная пробка в обе стороны движения. Из-за аварии парализовало почти весь правительственный квартал.

Так, по состоянию на 9:40 транспорт не может проехать от Национального художественного музея и до здания Верховной Рады Украины. Фотографии с места аварии опубликовали в Telegram Киев Оперативный.

Telegram Киев Оперативный

Telegram Киев Оперативный

Telegram Киев Оперативный

Telegram Киев Оперативный

На онлайн-карте пробок Киева видно, что больше всего движение затруднено от Музейного переулка и до здания Кабинета министров Украины.

infoportal.kiev.ua

infoportal.kiev.ua

Движение на параллельной Институтской также затруднено.

infoportal.kiev.ua

По состоянию на 12:40 движение транспорта все также затруднено.

infoportal.kiev.ua

В пресс-службе "Киевводоканала" на официальном сайте заявили, что разрывать проезжую часть для ремонта начнут в 22:00. Также сообщается, что в результате аварии без воды остались ул. Грушевского, 5 (один ввод на Верховную Раду), Грушевского, 12 (один ввод на Кабинет министров) и Грушевского, 16 А (жилой дом).

Как писал "Обозреватель", из-за прорыва трубы в Киеве из асфальта начал бить фонтан.