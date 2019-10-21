Киев сковали масштабные пробки: какие улицы стоит объехать

В понедельник, 21 октября, Киев накрыл густой туман, а на дорогах образовались масштабные пробки.

OBOZREVATEL с помощью Google Maps узнал, какие улицы и проспекты лучше объехать, двигаясь по городу на автомобиле.

Большие заторы наблюдались на проспекте Победы (от станции метро "Святошино" и до "Шулявской"), улице Авиаконструктора Игоря Сикорского, проспекте Леся Курбаса, а также на Окружной дороге.

Киев сковали масштабные пробки

Также лучше объехать проспект Академика Заболотного и Валерия Лобановского, улицу Большую Васильковскую, Кайсарова и Николая Гринченко.

В центре столицы пробки образовались на улицах Жилянская, Саксаганского, бульварах Леси Украинки и Тараса Шевченко, а также рядом с Бессарабским рынком. Улицу Академика Щусева (между станцией метро "Сырец" и "Дорогожичи") лучше объехать.

Лучше избежать движения по улицам рядом с метро "Выдубичи", а также мосту Патона.

Заполненным автомобилями оказалось Набережное шоссе, Парковая дорога, улица Набережно-Крещатицкая, Гаванский мост и проспект Степана Бандеры.

На левом берегу лучше избежать движения разве что у мостов имени Е. О. Патона и Русановского.

Заторы в Киеве. Карта Google Maps/Скриншот

Заторы в Киеве. Карта Google Maps/Скриншот

Заторы в Киеве. Карта Google Maps/Скриншот

Заторы в Киеве. Карта Google Maps/Скриншот

Заторы в Киеве. Карта Google Maps/Скриншот

Заторы в Киеве. Карта Google Maps/Скриншот

Заторы в Киеве. Карта Google Maps/Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве до полудня 21 октября сохранится сильный туман и плохая видимость. Погодные условия оценили как первый, "желтый" уровень опасности.

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