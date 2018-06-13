"Приехали из Донецка": в Киеве показали новое поселение ромов

В Киеве на Центральном железнодорожном вокзале обосновалась группа ромов.

Они с вещами расположились прямо на асфальте в зоне отдыха рядом с первой колеей, сообщили в группе "Информатор Киев" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

На момент съемки автор видео насчитал около 20 людей. Как рассказала одна из ромок, они недавно приехали в Киев из Донецка. На вопрос корреспондента о том, связаны ли они как-то с поселением на Южном вокзале, она ответила отрицательно и сказала, что они между собой никак не общаются.

"Мы о них ничего не знаем. Мы вот сидим, ждем свой поезд и уезжаем", ― сообщила женщина.

Похожую информацию на видео рассказал и другой "поселенец".

"Те ромы с Закарпатья, а мы из Донецка. Хотели тут работу найти, но не получилось пока", ― рассказал он.

Также мужчина пояснил, что они собираются вернуться обратно в Донецк и искать работу там.

Как отметил автор видео, 11 июня с Южного вокзала выгнали лагерь ромов. Он предположил, что это именно они и обосновались через день рядом с колеями.

Напомним, что рядом с вокзалом группа ромов из 40 человек жестоко избила подростка. Как рассказал OBOZREVATEL потерпевший парень, его били стеклянными бутылками по голове.