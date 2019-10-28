'Закатать в бетон!' Выяснилось, кто причастен к уничтожению Киева

Который год киевляне наблюдают, как из "города каштанов" Киев превращается в бетонные джунгли и аппетиты бизнеса все растут. Однако то, что рядом с правительственным кварталом может идти масштабное и беззаконное строительство – трудно было представить.

Подробнее о вопиющей ситуации – в расследовании OBOZREVATEL.

В материале "Оккупация по-новому: вскрылись вопиющие факты уничтожения Киева" мы рассказали о беспредельной застройке, которая ведется на земельном участке, находящегося в постоянном пользовании государственного предприятия завод "Арсенал".

Выяснилось, что действующих документов, дающих право на проведение строительных работ, у заказчиков нет. Это стало известно во время продолжительной переписки с чиновниками. Дальнейшее расследование показало, что к данному "самострою" имеет отношение бывший "регионал", экс-народный депутат от группы "Возрождение" Владимир Зубик.

Компания, аффилированная с экс-депутатом Владимиром Зубиком, надстраивает корпус на территории завода "Арсенал"

Совершенно "секретно"

О том, что неизвестные перекрыли строительным забором тротуар и часть дороги по ул. Московской, 8 и начали разбирать один из корпусов "Арсенала", журналистам OBOZREVATEL сообщили местные жители.

На ул. Московской возле корпуса завода установили строительный забор, перекрыв тротуар и часть дороги

А так улица выглядела до начала строительства Google. Maps

Получить информацию о застройщике и самом объекте оказалось не так просто: стендов с данными рядом со стройплощадкой не было, а информация в открытых источниках отсутствовала.

На заводе "Арсенал" нашим журналистам сухо сообщили, что корпус, в котором ведутся строительные работы, не имеет отношения к заводу и с 2009 года принадлежит частной структуре. А также что ГП подписало договор на компенсацию земельного налога с ООО "КУА "ЕМ ДЖІ АЙ" (41171750).

Добавим, что строительные работы проводятся в одном из корпусов, который ранее принадлежал предприятию, имеющее стратегическое значение для экономики и безопасности государства – другому юрлицу, казенному предприятию специального приборостроения "Арсенал".

Ответ администрации завода "Арсенал"

Лишь в департаменте по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля КГГА дали ответ, что заказчик строительства – ООО "Марс Девелопмент" (36757578).

Ответ департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля КГГА

Согласно Государственного реестра имущественных прав на недвижимое имущество, компания "Марс Девелопмент" имеет зарегистрированное право собственности на нежилые помещения в корпусе № 3-А (буква Б) по ул. Московской, 8. Кроме нее право собственности на нежилые помещения имеет упомянутое ранее ООО "КУА "ЕМ ДЖI АЙ", но помещения, принадлежащие этому предприятию, находятся в залоге. Кредитор – "Марс Девелопмент".

Также право собственности на помещения принадлежат и ООО "БЦ М8" (42708476) – основатель компании все тот же "Марс Девелопмент".

Как видим, именно это предприятие является "связующим звеном".

Что же известно о данном предприятии? "Марс Девелопмент" зарегистрировано в Печерском районе Киева в октябре 2009 года. Уставной капитал – 85,7 млн грн.

В Едином госреестре юридических лиц и ФЛП указано, что единственным учредителем "Марс Девелопмент" является венчурный инвестиционный фонд "ИнтергалБудИнвест". Который, в свою очередь, управляется ООО "КУА "Кристал Эссет Менеджмент", находящееся "под крылом" экс-депутата Владимира Зубика.

Громкие скандалы

О деятельности компаний, аффиллированных с Зубиком, OBOZREVATEL уже рассказывал не единожды.

Так, ООО "Старонаводницкий парк" строит высотный жилой комплекс на Печерске менее чем в 100 метрах от кладбища. В соответствии с действующим законодательством, земля вокруг кладбища является санитарно-защитной зоной и должна быть не менее 300 метров, а размещение жилых зданий не допускается.

ООО "Городская строительная компания" превратила в "свалку" зеленую зону в центре Печерска на ул. Василия Тютюнника, 5-б (бывш. Анри Барбюса) и намеревается втиснуть там две высотки.

Теперь же ООО "Марс Девелопмент" проводит такую дикую надстройку этажей на корпусе "Арсенала".

Корпус завода на ул. Московской, 8, где ведутся строительные работы Google. Maps

Отметим, что департамент по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля КГГА предписал остановить строительные и подготовительные работы и привлек заказчика к установленной законодательством ответственности. В ответ "Марс Девелопмент" обратилось в Окружной административный суд Киева, чтобы обжаловать действия инспекторов.

Дело рассматривается. Надеемся на решение, которое будет действительно защищать интересы города и киевлян.

P.S. Несмотря на предписание, строительные работы продолжаются. Судя по всему, экс-депутат Зубик, который до недавнего времени был членом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам строительства, градостроительства и ЖКХ, делает ставку на свои связи и деньги. А потому готов закатывать в бетон Печерск, уродуя центр Киева и делая его некомфортным для проживания.

Как говорится, ничего личного – чисто бизнес.

(Продолжение следует...)

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