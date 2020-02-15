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15 февраля • обновлено в 10:57
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Появились эксклюзивные фото из офиса "Слуги народа" в Киеве

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В сети появились эксклюзивные фото из офиса президентской партии "Слуга народа" в КВЦ "Парковый" (Киев).

Снимки сделал корреспондент OBOZREVATEL, который прибыл на съезд политсилы 15 февраля (чтобы посмотреть, доскролльте до конка страницы).

Офис вмещает примерно 100 человек, а каждый день там работают несколько десятков людей. В нем есть специальные комнаты как для индивидуальной, так и для групповой работы.

Офис "Слуги народа" в Киеве

Офис "Слуги народа" в Киеве

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Офис "Слуги народа" в Киеве

Офис "Слуги народа" в Киеве

Офис "Слуги народа" в Киеве

Офис "Слуги народа" в Киеве

Офис "Слуги народа" в Киеве

Офис "Слуги народа" в Киеве

Офис "Слуги народа" в Киеве

Офис "Слуги народа" в Киеве

Офис "Слуги народа" в Киеве

Офис "Слуги народа" в Киеве

Офис "Слуги народа" в Киеве

Офис "Слуги народа" в Киеве

Офис "Слуги народа" в Киеве

Офис "Слуги народа" в Киеве

Офис "Слуги народа" в Киеве

Офис "Слуги народа" в Киеве

Как сообщал OBOZREVATEL, появилась информация о том, что на съезде партии "Слуга народа" 15 февраля планируют отдать управление политсилой в регионах не мажоритарщикам, а менеджерам, которые не связаны с местными элитами.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Вероника Ковбасюк
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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