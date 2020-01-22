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23 января • обновлено в 00:05
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Полеты в Китай из Украины: в "Борисполе" рассказали о мерах из-за опасного коронавируса

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В международном аэропорту "Борисполь" рассказали, как будут действовать при обнаружении больного смертельным коронавирусом nCoV.

На рейсах, которые следуют из Китая, в случае выявлении пассажира с подозрением на инфекционное заболевание, на борт судна первым поднимется дежурный санитарно-карантинного подразделения. Об этом сообщили на сайте kbp.aero.

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"Кроме этого, информация об обнаружении на борту воздушного судна лица с признаками инфекционной болезни может поступить от экипажа воздушного судна за 30 минут до прибытия в аэропорт или после заруливания воздушного судна на место стоянки", – говорится в сообщении.

В "Борисполе" рассказали о мерах из-за опасного коронавируса

В "Борисполе" рассказали о мерах из-за опасного коронавируса

euronews.com

В случае отсутствия на борту больного инфекционной болезнью, дежурный даст разрешение на продолжение обслуживания пассажиров, разгрузки груза и тому подобное. В случае подтверждения - даст указание установить воздушное судно на санитарное место стоянки.

"Все сотрудники аэропорта и других задействованных организаций действуют согласно утвержденным технологическим инструкциям и максимально контролируют ситуацию", – подчеркнули в аэропорту.

Ранее OBOZREVATEL писал, что из аэропорта "Пулково" в российском Санкт-Петербурге госпитализирован мужчина с подозрением на новый китайский коронавирус nCoV. Также в больницу с аналогичными симптомами попал студент из Китая.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус 2019-nCoV
Тег
аэропорт Борисполь
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