Полеты в Китай из Украины: в "Борисполе" рассказали о мерах из-за опасного коронавируса

В международном аэропорту "Борисполь" рассказали, как будут действовать при обнаружении больного смертельным коронавирусом nCoV.

На рейсах, которые следуют из Китая, в случае выявлении пассажира с подозрением на инфекционное заболевание, на борт судна первым поднимется дежурный санитарно-карантинного подразделения. Об этом сообщили на сайте kbp.aero.

"Кроме этого, информация об обнаружении на борту воздушного судна лица с признаками инфекционной болезни может поступить от экипажа воздушного судна за 30 минут до прибытия в аэропорт или после заруливания воздушного судна на место стоянки", – говорится в сообщении.

В "Борисполе" рассказали о мерах из-за опасного коронавируса euronews.com

В случае отсутствия на борту больного инфекционной болезнью, дежурный даст разрешение на продолжение обслуживания пассажиров, разгрузки груза и тому подобное. В случае подтверждения - даст указание установить воздушное судно на санитарное место стоянки.

"Все сотрудники аэропорта и других задействованных организаций действуют согласно утвержденным технологическим инструкциям и максимально контролируют ситуацию", – подчеркнули в аэропорту.

Ранее OBOZREVATEL писал, что из аэропорта "Пулково" в российском Санкт-Петербурге госпитализирован мужчина с подозрением на новый китайский коронавирус nCoV. Также в больницу с аналогичными симптомами попал студент из Китая.

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