Под Радой зажгли дымовые шашки и фаеры: опубликованы фото

В Киеве во время митинга под Верховной Радой 11 июля неизвестный поджег дымовую шашку.

Об этом сообщил начальник Нацполиции Киева Андрей Крищенко. По его словам, правоохранители проводят беседы с участниками акций и организаторами, передает канал "112".

"Пока никаких провокаций, стычек или пострадавших нет", ― рассказал Крищенко.

Свидетели с места событий отмечают также, что еще несколько людей зажигали фаеры.

"Апостроф"

На протесты в правительственном квартале, по оценкам правоохранителей, вышли около 4,5 тысяч участников.

"Апостроф"

"На сегодня (11 июля. ― Ред.) у нас запланированы достаточно масштабные акции, которые проводят предприятия из Днепропетровской области, а другая акция – это представители "Авто Евро Силы" (объединение владельцев авто с европейской регистрацией. ― Ред.). Их акция проходит под Верховной Радой, другая – под Кабинетом министров. Под Кабмином, по нашим оценкам, до 2 тыс. человек, под Верховной Радой – 2-2,5 тыс. Пока что все проходит спокойно", ― заявил Крищенко.

Также он отметил, что перекрытие движения в центре может прекратиться после обеда.

Как писал OBOZREVATEL, владельцы авто на европейских номерах требуют от власти решить вопрос с растаможиванием авто к концу 2018 года.