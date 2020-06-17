Под Офисом президента и на Майдане в Киеве развернулись громкие акции протеста. Фото и видео

В правительственном квартале на улице Банковой в Киеве в 17 июня развернули протестный митинг против партии Шария. Со своей стороны его приверженки провели свою контракцию на Майдане.

К месту событий стянули полицейских и Нацгвардию. Правоохранители отмечают, что участники имеют разные политические предпочтения, а потому между ними не исключены конфликты (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Под воротами Офиса президента замечены представители "Демократична сокира" и "Рух ветеранов Украины", которые ранее анонсировали акцию "Киев не для Шария".

Протесты в центре Киева

Люди стоят в белых халатах и с табличками о "психиатрической помощь", таким образом выражая намерение оказать такую людям с другими политическими взглядами, сообщает Telegram-канал "Страны".

Протесты в центре Киева

Митингующие скандировали "Вова, выходи", призывая выйти к ним президента. Однако полиция к самому зданию ОП никого не подпустила, окружив участников акции.

Протесты в центре Киева

Со своей стороны по меньшей мере две сотни сторонников Шария, как тот просил их накануне, принесли на митинг на Майдане "разрешенные законом средства самозащиты". Как подчеркивает "УП", половина протестующих – в форме муниципальной стражи и "Правого сектора".

Протесты в центре Киева

Протесты в центре Киева

Протесты в центре Киева

Протесты в центре Киева

Протесты в центре Киева

Протесты в центре Киева

Как сообщал OBOZREVATEL, представители Национальной полиции и Национальной гвардии Украины вышли охранять правопорядок в центре Киева в связи с запланированными массовыми митингами в правительственном квартале на улице Банковой.