Под мэрией Киева устроили лежачий протест: что требовали
Под мэрией Киева устроили лежачий протест: что требуют
В понедельник, 15 июня, под стенами Киевской городской государственной администрации велосипедисты устроили акцию "Хватит смертей на дорогах!".
По словам организаторов, они хотели привлечь внимание чиновников к потребностям велосипедистов. В требованиях указано создание безопасных условий на дорогах, благоустройство новых велосипедных маршрутов (чтобы посмотреть видео и фото, доскролльте новость до конца).
Под мэрией Киева устроили лежачий протест: что требуют
Участники акции напомнили, что за последнее время количество ДТП с участием велосипедистов возросло, с начала года погибли 5 человек.
Под мэрией Киева устроили лежачий протест
Один из организаторов акции Виталий Селик сообщил на своей странице в Facebook, что велоактивисты уже начали переговоры с заместителем мэра Киева Александром Густелевым относительно ускорения развития велосипедной сети столицы.
Велоактивисты ведут переговоры с заместителем мэра Киева Александром Густелевым
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Киеве насмерть сбили двух велосипедистов.